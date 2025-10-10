Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng"

Nhằm tăng cường kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần phát triển thị trường lao động chất lượng cao, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" – Job Link 2025 vào ngày 26-10 (Chủ nhật) tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP HCM).

Với mục tiêu cung ứng hàng ngàn cơ hội việc làm cho người lao động, chương trình là cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp cần tuyển dụng và nguồn nhân lực đã qua đào tạo, trong đó có lực lượng lao động trí thức, công nhân kỹ thuật, sinh viên sắp ra trường và người lao động xuất khẩu trở về nước.

Job Link 2025 cũng hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết nhu cầu tuyển nhân sự thời vụ, chuẩn bị cho mùa sản xuất - kinh doanh cuối năm.

Dự kiến có khoảng 100 đơn vị tham gia, cung cấp hơn 5.000 vị trí việc làm và thu hút khoảng 10.000 lượt người tìm việc

Không chỉ là ngày hội việc làm, Job Link 2025 còn là chuỗi sự kiện có hàm lượng tri thức cao, với nhiều hoạt động đồng hành như diễn đàn, talkshow, khu trải nghiệm nghề nghiệp, phỏng vấn giả lập bằng AI và livestream "Việc đang tìm người".

Các chuyên đề nổi bật gồm "Kỹ năng phỏng vấn trong kỷ nguyên số", "Ngành nghề thời thượng sau 2025", "Hỏi - đáp chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm"...

Bên cạnh đó, diễn đàn "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh mới" hứa hẹn quy tụ nhiều chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp.

Ngoài hoạt động tuyển dụng, các doanh nghiệp, trường nghề, đơn vị đào tạo, tổ chức quốc tế… cũng có cơ hội quảng bá thương hiệu, giới thiệu ngành nghề và kết nối đối tác.

Theo Ban tổ chức, Job Link 2025 là nỗ lực thiết thực của Báo Người Lao Động trong việc đồng hành cùng người lao động tìm việc, cùng doanh nghiệp tìm người, góp phần ổn định và phát triển thị trường lao động TP HCM và khu vực phía Nam.