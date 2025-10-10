Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng"

BTC

(NLĐO) - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, kết nối doanh nghiệp và người lao động, mở ra hàng ngàn cơ hội việc làm chất lượng cao

Nhằm tăng cường kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần phát triển thị trường lao động chất lượng cao, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" – Job Link 2025 vào ngày 26-10 (Chủ nhật) tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP HCM).

Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Ảnh 1.

Với mục tiêu cung ứng hàng ngàn cơ hội việc làm cho người lao động, chương trình là cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp cần tuyển dụng và nguồn nhân lực đã qua đào tạo, trong đó có lực lượng lao động trí thức, công nhân kỹ thuật, sinh viên sắp ra trường và người lao động xuất khẩu trở về nước. 

Job Link 2025 cũng hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết nhu cầu tuyển nhân sự thời vụ, chuẩn bị cho mùa sản xuất - kinh doanh cuối năm.

Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Ảnh 2.

Dự kiến có khoảng 100 đơn vị tham gia, cung cấp hơn 5.000 vị trí việc làm và thu hút khoảng 10.000 lượt người tìm việc

Không chỉ là ngày hội việc làm, Job Link 2025 còn là chuỗi sự kiện có hàm lượng tri thức cao, với nhiều hoạt động đồng hành như diễn đàn, talkshow, khu trải nghiệm nghề nghiệp, phỏng vấn giả lập bằng AI và livestream "Việc đang tìm người". 

Các chuyên đề nổi bật gồm "Kỹ năng phỏng vấn trong kỷ nguyên số", "Ngành nghề thời thượng sau 2025", "Hỏi - đáp chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm"... 

Bên cạnh đó, diễn đàn "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh mới" hứa hẹn quy tụ nhiều chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp.

Chương trình dự kiến có gần 100 đơn vị tham gia, cung cấp hơn 5.000 vị trí việc làm và thu hút khoảng 10.000 lượt người tìm việc. 

Ngoài hoạt động tuyển dụng, các doanh nghiệp, trường nghề, đơn vị đào tạo, tổ chức quốc tế… cũng có cơ hội quảng bá thương hiệu, giới thiệu ngành nghề và kết nối đối tác.

Theo Ban tổ chức, Job Link 2025 là nỗ lực thiết thực của Báo Người Lao Động trong việc đồng hành cùng người lao động tìm việc, cùng doanh nghiệp tìm người, góp phần ổn định và phát triển thị trường lao động TP HCM và khu vực phía Nam.

Thông tin liên hệ:

- Nhà báo Lê Vĩnh Tùng, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động – Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức (ĐT: 0908.221.002).

- Bà Nguyễn Thùy Thanh Uyên, chuyên viên Văn phòng Báo Người Lao Động (ĐT: 0909.795.114)

Tin liên quan

Giải bài toán lệch pha cung - cầu lao động

Giải bài toán lệch pha cung - cầu lao động

Thị trường lao động TP HCM đang "nóng" về nhu cầu nhưng "lạnh" trong sự tương thích cung - cầu

GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Đừng để cơ hội trôi qua

Việc tìm đúng người - người tìm đúng việc là yêu cầu của doanh nghiệp và cơ hội để người lao động thay đổi cuộc sống

GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Kết nối nhà trường - doanh nghiệp

Những chương trình kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng sẽ hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm và định hướng đúng cho sinh viên

nguồn nhân lực thị trường lao động cơ hội việc làm người lao động Job Link 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo