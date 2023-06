Năm 2018, gia đình người viết chính thức chấm dứt cảnh thuê trọ, chuyển về căn hộ mới mua tại chung cư ở quận 12, TP HCM. Đó là niềm vui sau hơn mười năm dành dụm, tích lũy của cả hai vợ chồng cùng sự hỗ trợ từ hai bên nội, ngoại.



Nhưng bên cạnh niềm vui này là sức chịu đựng gần như tận cùng bởi những hệ lụy của sự thiếu chính danh trong chính chỗ ở của mình.



Có sổ hồng sẽ đảm bảo ít nhất 3 chữ "an"

Dù chủ đầu tư cam kết chắc nịch sổ hồng được cấp ngay sau khi nhận căn hộ nhưng hơn 5 năm, căn phòng hằng ngày ra vào, ăn ở của người viết là nhờ... chiếc chìa khóa.

Giấy tờ chính thức chứng minh tính hợp pháp chưa có, đến nỗi dù đã kích hoạt tài khoản VneID mức độ 2 mà vừa qua lên công an phường đăng ký tạm trú không thành công vì vô số lý do liên quan tới giấy tờ nơi ở. Niềm "an ủi" lớn nhất chính là không chỉ mỗi gia đình mình gặp cảnh éo le trên, thành phố còn hàng ngàn người chung cảnh ngộ.

Tháng 1-2023 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM quả quyết trong năm 2023 đẩy nhanh giải quyết cấp giấy chứng nhận cho 20.300 căn nhà đã được thẩm định đủ điều kiện - một thông tin rất vui với không chỉ những ai chưa được "chính chủ" mà còn là tín hiệu tích cực đối với công tác thủ tục hành chính của thành phố.



Đến tháng 4-2023, thông tin từ sở này cho biết kể từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, 335 dự án được đưa vào sử dụng với hơn 191.000 căn hộ/nhà ở. Trong đó, đã cấp sổ hồng cho hơn 110.000 căn.



Trong số hơn 81.000 căn chưa được cấp sổ hồng, có một số dự án đang cấp nhưng ngừng lại do phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định tại Nghị định 148/2020; 18 dự án đang thanh tra, điều tra với 8.235 căn; một số loại hình bất động sản mới với hơn 10.000 căn; vướng mắc khác là 4.653 căn...

Trước thông tin này, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ nhận xét công tác cấp sổ hồng chưa đáp ứng được yêu cầu. Bà đề nghị các sở, ngành liên quan cần có lộ trình giải quyết dứt điểm các vướng mắc để cấp sổ hồng cho người dân.



Đến nay, cuối tháng 6-2023, tiến độ cấp sổ về cơ bản chỉ trong "cam kết quyết tâm", còn thực tế vẫn vướng và chậm. Việc "cấp số định danh" tiếp tục là thách thức sự chịu đựng của nhiều người đã có nhà.

Trong đời sống cư dân đô thị, sổ hồng là một "bảo vật". Nó giúp họ vững tin về an cư để toàn tâm toàn ý cho lập nghiệp. Về mặt pháp lý, đó là sự bảo đảm từ nhà nước việc người dân được trọn vẹn quyền lợi nơi mình sinh sống. Về tính hữu dụng, nó làm tăng giá trị chỗ ở, giúp chủ nhân lỡ gặp khó khăn có thể tự tin mang đến ngân hàng vay một khoản cho nhu cầu đầu tư cần kíp...

Do vậy, người dân từng bỏ tiền mồ hôi, công sức mua căn hộ dù hiểu nhưng không có nghĩa vụ phải chia sẻ và chịu đựng những nỗi khổ sở, buồn bực, thiếu chính danh... mà không phải nguyên nhân từ họ.

Cấp sổ hồng sẽ bảo đảm ít nhất 3 chữ "an": An cư để cống hiến, an tâm vì được toàn quyền sở hữu của mình và an toàn khi được nhà nước bảo đảm mọi quyền lợi về cư trú. Đó cũng chính là một trong những mục tiêu quan trọng về xây dựng xã hội minh bạch, văn minh, nghĩa tình.