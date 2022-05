Cân nhắc khi vay tiền qua app

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cân nhắc khi vay tiền qua các ứng dụng tài chính được quảng cáo trên mạng xã hội hoặc các trụ điện, lề đường. Thực tế đã có rất nhiều nạn nhân khi vay qua hình thức này bị rơi vào vòng xoáy nợ nần, phải bán nhà trả nợ. Khi bị đe dọa, quấy rối yêu cầu trả nợ, người dân có thể trình báo công an gần nhất hoặc gửi đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM để tố cáo, nhờ can thiệp.