Trong văn bản trên, UBND quận 8 yêu cầu ông Trịnh Minh Thanh - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia, chủ đầu tư công trình - có trách nhiệm thi hành quyết định và thực hiện mọi yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại chung cư.



Hệ thống PCCC chỉ đề làm cảnh ở chung cư Khang Gia Chánh Hưng

Hiện Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ – Công an quận 8 túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó nếu sự cố xảy ra. Lực lượng dân phòng phường 4 có mặt ở chung cư, giúp cư dân bảo đảm an toàn, an ninh trật tự.

Trước đó, sau một thời gian dài mất liên lạc, chiều 7-11, đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia đến chung cư Khang Gia Chánh Hưng đàm phán về vấn đề quản lý và biên bản PCCC. Tại buổi làm việc, người đại diện theo ủy quyền từ chủ đầu tư hứa khắc phục hệ thống PCCC và tiến hành nghiệm thu công trình trong vòng 30 ngày.

Cư dân ở đây bày tỏ bức xúc về việc thiết bị PCCC từ khi lắp đặt đến nay không được bảo trì, bảo dưỡng hay vận hành định kỳ. Chung cư không có nhân sự đủ chuyên môn, kỹ thuật để vận hành hệ thống PCCC, xử lý nước thải.

Vì vậy, 500 cư dân yêu cầu chủ đầu tư có công văn phúc đáp rõ ràng, đồng thời yêu cầu ông Trịnh Minh Thanh đến đối thoại. Họ mong muốn nhận sự phục vụ tốt hơn và giải quyết trước mắt vấn đề xử lý nước thải. Toàn bộ cư dân chấp nhận tăng phí quản lý thêm 40% so với mức phí thỏa thuận trong hợp đồng mua căn hộ.



Cư dân bức xúc phản ánh về tình trạng tồi tệ tại chung cư

Có mặt tại buổi đối thoại, đại diện chính quyền đề nghị chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết những kiến nghị cư dân nêu ra. Cụ thể, phía Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng hoàn thành thủ tục nghiệm thu công trình đúng quy định; tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị. Đồng thời, phía chủ đầu tư phải tiếp tục quản lý, vận hành chung cư nhằm bảo đảm sinh hoạt hằng ngày cho cư dân (điện, nước…). Nếu sau thời gian đó, chủ đầu tư nuốt lời, cơ quan chức sẽ có những động thái tiếp theo.

Như đã phản ánh, 500 cư dân chung cư Khang Gia Chánh Hưng sống trong nỗi lo lắng, bất an gần 1 năm qua. Lý do là vì hệ thống PCCC tại chung cư hoàn toàn tê liệt; chủ đầu tư và công ty quản lý chưa lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động về PCCC. Khi lực lượng kiểm tra thử nghiệm đầu báo khói ở tầng 13 thì chuông báo cháy không kêu. Trừ tầng hầm, hệ thống thông gió, hút khói ở những tầng khác đều không hoạt động.