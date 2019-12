Ngày 16-12, ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), cho biết số tiền 1 tỉ 170 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa của xã đã được kế toán bàn giao cho thủ quỹ vào chiều ngày 13-12-2019.

"Ngày 22-11 vừa qua, tôi chỉ đạo cho thủ quỹ Huỳnh Văn Á và công an viên Nguyễn Quốc Thạch đi rút số tiền trên từ Kho bạc Nhà nước huyện Đông Hải để về chi cho 26 hộ xây dựng nhà tình nghĩa. Thời điểm này tôi bị bệnh tai biến, phải nằm viện điều trị. Tôi có nghe anh em báo cáo lại là do mẹ đồng chí Á bị bệnh nên khi rút tiền về đã giao cho kế toán Nguyễn Kim Thương tạm giữ. Do đồng chí Thương chậm bàn giao cho thủ quỹ nên dẫn đến nhiều chuyện không hay. Hiện số tiền này đã được bàn giao và đang nằm ở cơ quan", ông Đức giải thích.



Một trong những căn nhà tình nghĩa ở xã Định Thành A đang chờ giải ngân để hoàn thiện

Như đã thông tin, khi phát hiện bà Nguyễn Kim Thương, công chức Kế toán – Tài chính xã Định Thành A "tạm giữ" số tiền gần 1,2 tỉ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản làm rõ. Giải thích với lãnh đạo cơ quan và phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đông Hải sáng ngày 10-12, bà Thương cho biết số tiền gần 1,2 tỉ đồng nói trên bà đang giữ, đã sử dụng một số công việc cơ quan và hẹn chậm nhất đến ngày 13-12 sẽ bàn giao lại đủ để chi hỗ trợ cho các gia đình đang xây dựng nhà tình nghĩa.

Biên bản bàn giao 1 tỉ 170 triệu đồng

Trước đó, tháng 11-2019, UBND huyện Đông Hải giao bổ sung dự toán 1 tỉ 170 triệu đồng cho xã Định Thành A chi xây dựng nhà tình nghĩa theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Số tiền này đã được xã rút tạm ứng tiền mặt từ Kho bạc Nhà nước huyện vào ngày 22-11-2019, dự kiến chi cho 26 hộ đang xây dựng nhà tình nghĩa, mỗi hộ là 49 triệu đồng.