Ngày 11-8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức trao tặng 100 suất quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Thới và xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.



Lực lượng cảnh sát biển vận chuyển gạo hỗ trợ dân nghèo

Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, gạo, dầu ăn, đường và bột ngọt. Đợt hỗ trợ lần này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh biển 4 tập trung hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bán hàng rong, bán vé số mất việc làm do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau khi nhận được quà, bà Lê Thị Lệ Thu, thường trú tại ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, xúc động nói: "Tôi không có con nên sống một mình. Dịch bệnh nên tôi thiếu thốn về lương thực, thực phẩm. Những phần quà ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời hỗ trợ, động viên, tiếp thêm tinh thần để bản thân tôi sớm ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn trong thời gian gian tới".

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao 50 suất quà cho hộ nghèo ở phường An Thới, TP Phú Quốc

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân đẩy mạnh các hoạt động công tác dân vận, nhất là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các hoạt động an sinh xã hội như: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra…

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao quà cho hộ nghèo ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

Những việc làm thiết thực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời động viên, giúp đỡ bà con sớm vượt qua khó khăn, an tâm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh; tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với chính quyền và nhân dân địa phương, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giangcũng vừa thành lập đoàn công tác đến tận nhà trao quà cho 200 hộ dân gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở 5 xã biên giới huyện Giang Thành. Mỗi phần quà gồm gạo, mì và một số thực phẩm thiết yếu, trị giá 400.000 đồng/suất. Tổng trị giá 200 phần quà là 80 triệu đồng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thăm, tặng quà cho hộ nghèo ở huyện biên giới Giang Thành

Thượng tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, đã trao quà, chia sẻ với những khó khăn và mong muốn bà con tiếp tục chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; tố giác tội phạm, các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép…