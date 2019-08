Có thể nói, các vụ lộn xộn, gây rối tại các cảng hàng không bây giờ không còn các trường hợp cá biệt, hiếm gặp nữa mà đang thành vấn nạn, tái diễn khá phổ biến! Có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng này.



Khách quan là do sự phát triển nóng của các hãng hàng không, với sự khuyến mãi, giảm giá sâu nên số lượng hành khách đi máy bay tăng vọt. Trong khi đó, hạ tầng hàng không, cơ sở vật chất mặt đất ở một số sân bay lớn chưa đáp ứng, quá tải gây nhiều bất tiện trong giải quyết nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là do việc chấp hành, tôn trọng pháp luật, ý thức văn hóa của một bộ phận người dân còn quá kém. Cũng phải nói thêm là vì phát triển quá nhanh nên việc tuyển chọn nhân viên, tiếp viên của một số hãng hàng không chưa được sàng lọc, đào tạo kỹ càng nên trong ứng xử, giao tiếp còn gây bức xúc, ức chế cho hành khách.

Do đó, cơ quan chức năng cần sớm có các biện pháp quyết liệt chấn chỉnh hoạt động hàng không, ngăn chặn triệt để tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự như hiện nay. Theo đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn hàng không, vì hiện nay chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Ðặc biệt, phải áp dụng hình thức chế tài cấm bay vĩnh viễn đối với các trường hợp cố tình gây rối trật tự công cộng, coi thường pháp luật, hành hung nhân viên hàng không.

Ngoài ra, cơ quan chức năng nên buộc các hãng hàng không phải tăng cường giáo dục văn hóa, bồi dưỡng khả năng giao tiếp, ứng xử đối với đội ngũ nhân viên, tiếp viên làm việc ở các cảng hàng không. Yêu cầu các hãng hàng không loại bỏ những nhân viên vi phạm trong ứng xử, giao tiếp, đồng thời phạt nặng các hãng hàng không để nhân viên vi phạm quy tắc, ứng xử nhiều lần.

Tuyệt đối không nên để tình trạng trạng lộn xộn, mất trật tự an toàn về hàng không kéo dài, gia tăng phức tạp thêm nữa. Bởi lẽ, điều này không những ảnh hưởng đến an toàn bay, an ninh hàng không mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước Việt Nam an ninh, an toàn, con người Việt Nam mến khách, thân thiện.