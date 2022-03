Ngày 9-3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết đã nhận được văn bản báo cáo của UBND TP Bạc Liêu, giải trình về những vấn đề Báo Người Lao Động phản ánh tại chợ đêm trên đường Ngô Gia Tự. phường 1 và phường 3, TP Bạc Liêu.



Ông Từ Minh Phúc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, cung cấp thông tin cho phóng viên về nội dung chính của báo cáo. Theo đó, UBND TP Bạc Liêu sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp đang khai thác chợ đêm trái phép là Công ty Quý Thuận Phát, yêu cầu giải tán chợ này.

Chợ đêm hoạt động trái phép trên đường Ngô Gia Tự, TP Bạc Liêu hơn 10 năm nay

Cùng ngày, phóng viên tiếp xúc với các hộ dân sống trên đường Ngô Gia Tự (nơi chợ đêm hoạt động trái phép hơn 10 năm). Nhiều người tỏ ra bức xúc vì bị chợ này choáng hết mặt tiền, ảnh hưởng đến sinh hoạt và mua bán của họ nhưng không muốn nêu tên trên mặt báo vì… ngại va chạm (!?).

Bà Huỳnh Thị Kiêm Loan, chủ vựa gạo và tỏi trên đường Ngô Gia Tự, cho biết nhiều năm qua phải sống trong tâm trạng ức chế về khu chợ đêm này nhưng đành chịu đựng cho qua ngày.

"Chợ họp vào lúc 13 giờ hàng ngày ngay trước mặt nhà, chỉ chừa lối đi vừa cho chiếc xe máy chen ra chen vào. Xe chở hàng cho tôi nếu đi trễ sau 13 giờ là phải lấy xe máy lôi hàng từ từ vào vì ôtô không thể vào được. Chợ họp ngang nhiên giữa đường thì được nhưng lúc chợ chưa họp, tôi đậu xe trên đường thì liền bị lực lượng chức năng đến nhắc nhở"- bà Loan bức xúc.

Nhiều người dân có nhà trên đoạn đường này phải chịu đựng nhiều năm vì bị chợ choáng hết mặt tiền, đi lại rất khó khăn

Cạnh đó, bà N.N.D. cũng bức xúc không kém nhưng ngại nêu tên. "Có nhà mặt tiền lộ lớn mà cũng như không. Mới Tết vừa rồi, bà con ở TP HCM xuống chơi nhưng phải tìm chỗ gửi xe vì ôtô không vào được. Chợ họp trước mặt nhà nhưng mình không dám xua đuổi mà ngược lại họ còn xua đuổi mình. Tới giờ họp chợ là họ la lối khi thấy xe mình còn để trên đường, phải dắt vào nhà nhường chỗ cho họ bán. Tôi lớn tuổi rồi nên nhịn cho qua chuyện, riết thành quen"- bà N. than thở.

Như đã thông tin, chợ đêm Bạc Liêu hoạt động hơn 10 năm qua nhưng ngân sách địa phương không thu được gì từ khu chợ này.

Vào năm 2016, để đưa chợ đêm vào hoạt động chính thức, có nề nếp, UBND TP Bạc Liêu đã tổ chức đấu thầu khu chợ này. Kết quả, Công ty TNHH Xây dựng An Khang (Công ty An Khang) được lựa chọn với phương án đầu tư 222 ô di động cùng hàng loạt chức năng hoạt động chuyên nghiệp. Cũng theo phương án được lựa chọn, Công ty An Khang sẽ nộp cho ngân sách địa phương 200 triệu đồng/năm.