Quán ăn của gia đình ông Phạm Quốc Vĩnh (SN 1973) nằm tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM liên tục bị cản trở kinh doanh, bị đập phá, đặt vòng hoa tang đe doạ…



Theo ông Vĩnh, đây là chiêu "ép nợ, siết nhà" của một đường dây cho vay nặng lãi mà em trai ông đã "dính" vào.



Đỉnh điểm là đêm 3-3-2022, một nhóm khoảng 15 thanh niên xông vào hất đổ bàn ghế, đồ ăn của khách, đánh đuổi người trong quán, đập phá, ném vỡ đồ đạc, khiến một số người bị thương tích rồi ngang nhiên rời đi.

CLIP: Cận cảnh một quán ăn bị "khủng bố" nghi "dính" tín dụng đen

Vụ việc không chỉ gây hoang mang cho vợ chồng ông Vĩnh mà còn dấy lên nỗi bất an cho người dân sống xung quanh.

Sau 2 tháng vào cuộc, ngày 2-5-2022, Công an quận Tân Phú ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

4 tháng sau đó, ngày 3-9-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú ra quyết định tạm đình chỉ vụ với lý do: Hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được can phạm.

9 ngày sau (ngày 12-9-2022), cơ quan này lại phục hồi điều tra vụ án. Thế nhưng cho đến nay, đã nửa năm trôi qua, gia đình ông Vĩnh vẫn mòn mỏi chờ kết quả.