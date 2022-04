Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cơn mưa lớn kéo dài suốt 1 giờ vào trưa 16-4 đã làm hàng loạt tuyến đường ở Bình Dương ngập nặng, nhiều phương tiện tham gia giao thông bị chết máy, có người đẩy bộ nhiều cây số mới có chỗ sửa xe.



Đoạn gần cầu ông Bố thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương là nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi vào mùa mưa

Anh Trần Văn An (công nhân làm việc trong KCN Đồng An, TP Thuận An, Bình Dương) cho biết anh làm ca 1 về lúc 14 giờ, đi qua đoạn đường gần cầu ông Bố thì gặp nước ngập sâu gần nửa mét khiến xe anh và nhiều người khác bị chết máy.

"Chỗ này cứ mưa lớn là ngập, năm này qua năm khác vẫn thế, người dân đi qua khu vực này quá khổ" - anh An cho hay.

Quốc lộ 13 đoạn qua thành phố Thuận An thường xuyên ngập sau những cơn mưa lớn

Đoạn qua quốc lộ 13

Đường Lê Thị Trung, phường An Phú, TP Thuận An nước ngập vào đến tận nhà dân

Biển nước mênh mông sau cơn mưa lớn

Sau cơn mưa lớn, nhiều con đường biến thành sông

Quốc lộ 13, đoạn qua ngã tư Sở Sao, thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát, cũng ngập khá nặng

Giao thông hỗn loạn sau mưa

Chị Lê Thị Diễm (ngụ tại phường An Phú, TP Thuận An) cho biết đoạn đường Lê Thị Trung, phường An Phú, cứ mưa xuống là nước lênh láng như sông, có đoạn ngập sâu hơn nửa mét, nước tràn vô nhà gây mùi hôi thối, hư hỏng đồ dùng trong nhà.