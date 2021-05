Công ty CP Sản xuất Hóa phẩm Thiên An (Thiên An Biotech) đã đóng góp 5.000 khẩu trang, 360 chai nước sát khuẩn và 720 gói dầu gội cho chương trình. Đây đều là những món quà thiết thực gửi đến các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.



Những phần quà thiết thực từ Công ty Thiên An Biotech gửi đến chương trình "Tổ quốc cần, cả nước chung tay"

Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc đối ngoại Công ty Thiên An Biotech, đánh giá cao chương trình "Tổ quốc cần, cả nước chung tay" do Báo Người Lao Động phát động.

"Công ty Thiên An Biotech rất mong muốn được đồng hành cùng Báo Người Lao Động chung tay phòng chống dịch Covid-19 bởi hiện nay, đây là việc làm cấp bách, tất yếu của tất cả mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức trong cộng đồng" – ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh.

Báo Người Lao Động tiếp nhận đóng góp của Công ty Thiên An Biotech

Tiếp nhận đóng góp, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, gửi lời cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp thiết thực, kịp thời và đầy ý nghĩa của Công ty Thiên An Biotech cho chương trình "Tổ quốc cần, cả nước chung tay".

Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động bày tỏ mong muốn Công ty Thiên An Biotech sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình của báo trong thời gian tới.

Đây là lần thứ hai Công ty Thiên An Biotech đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, Công ty Thiên An Biotech cũng là đơn vị đầu tiên đóng góp cho chương trình "Cùng cộng đồng chung tay phòng chống dịch Covid-19" do Báo Người Lao Động phát động vào năm 2020.