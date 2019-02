CSGT lập "trạm dừng chân nghĩa tình", phát nước suối, khăn lạnh miễn phí

01/02/2019 18:38

Gần Tết Nguyên đán, nhiều người vượt hàng ngàn cây số về quê bởi đón Tết tha hương thì buồn ghê gớm.

Không thể mua vé xe, vé tàu do giá tăng cao, cũng không có xe hơi riêng, nhiều người chọn xe máy làm phương tiện về quê cho chặng đường chừng 500 km trở lại. Đường xa vất vả vì nắng, gió, bụi; vì mật độ giao thông lớn nên nhiều người rất mệt mỏi.

Ngày thường đi phượt đã oải, ngày Tết càng gian nan vì đồ đạc lỉnh kỉnh. Hiểu được phần nào nỗi khổ của những phượt thủ bất đắc dĩ để về quê, Đồng Tháp có ngay 2 "trạm dừng chân nghĩa tình".

Các CSGT "tả xung hữu đột" phát nước suối khăn lạnh, nhắc nhở bà con. Ảnh TL

Ai vội thì tắt máy, nhận chút quà mọn là chai nước suối ướp đá và khăn lạnh. Ai mệt thì có sẵn ghế và võng thả lỏng cơ thể chốc lát cho tỉnh táo để tiếp tục hành trình.

Trạm dừng chân nghĩa tình Hồng Ngự nằm trên đường ĐT 845 thuộc ấp 1, xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự. Đây là tuyến huyết mạch của người dân vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp và An Giang về quê từ TP HCM và các tỉnh Đông Nam bộ; cũng là"điểm đen" tai nạn giao thông. Có nhiều trường hợp do mệt mỏi, ngủ gật vì đường xa. Trạm dừng chân trước là thể hiện nghĩa tình của người dân Đồng Tháp, sau là góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Trạm do Đội CSGT - TTCĐ thị xã Hồng Ngự thực hiện.

Các CSGT đã vận động kinh phí, góp công, góp sức, tất bật tặng nước suối ướp đá cùng khăn lạnh cho người đi đường. Các anh cũng luôn miệng dặn bà con tuân thủ luật giao thông, đi đường bình an, về ăn Tết vui khỏe.

Tấm bảng đặt cách điểm phát nước khoảng 50 m - Ảnh: THÀNH NHƠN.

Khởi xướng từ dịp lễ 30-4 và 1-5-2018, Trạm dừng chân nghĩa tình Hồng Ngự tiếp tục nâng chất và hoạt động từ ngày 27-1-2019 đến hết ngày 3-2 (23 - 29 tháng chạp).

Nối tiếp Trạm dừng chân nghĩa tình Hồng Ngự, Xuân này, Đồng Tháp có thêm Trạm dừng chân nghĩa tình Sa Đéc ở Quốc lộ 80 do nông dân Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi, ở phường 3, thành phố Sa Đéc) cùng các tình nguyện viên tổ chức và thực hiện.

Dù không phải CSGT, ông Thanh và các tình nguyện viên cũng vừa phát nước suối ướp đá, khăn lạnh vừa nhắc bà con đi đường cẩn thận, chúc về quê ăn Tết đầm ấm.

Ông Nguyễn Văn Thanh phát nước và khăn cho người về quê. Ảnh: THÀNH NHƠN





Đồng Tháp còn tiếp tục ghi điểm khi chỉnh trang "Vườn hoa Xuân Ủy ban" để kịp mời người dân Đồng Tháp cùng bè bạn gần xa, kể cả khách nước ngoài vào tham quan, gặp gỡ và chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo, xông đất UBND từ ngày 30 đến qua Tết. Đây là năm thứ 2, trụ sở UBND tỉnh mở cửa mời khách vào chơi. "Vườn hoa" dù chỉ 500 m2 nhưng có nhiều tiểu cảnh đẹp, mang dấu ấn Đồng Tháp; cạnh quán "Cà phê Doanh nhân" còn gọi là "Cà phê Chủ tịch". Những ngày Tết, vườn hoa và văn phòng ủy ban tỉnh mở cửa đón khách đến 21 giờ. Ngày thường chỉ mở cửa trong giờ hành chính và phải đăng ký trước.

Nguyễn Văn Mỹ