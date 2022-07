Lái ôtô không thắt dây an toàn, vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại là hai hành vi gây nguy hiểm cho chính tài xế và người tham gia giao thông trên đường. Vì vậy, Luật Giao thông đường bộ cùng các nghị định, văn bản liên quan đã quy định rất rõ việc xử lý những hành vi trên.



Người dân chạy xe trên đường cố tình vi phạm những lỗi ấy đã rất đáng bị chê trách, xử lý thì người trong lực lượng CSGT mà vi phạm lại càng khó có thể thông cảm. Bởi họ chính là những người hiểu luật giao thông và có nhiệm vụ đưa luật ấy đi vào cuộc sống.



Clip CSGT tỉnh Hậu Giang phạm luật giao thông lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày nay đem lại nhiều bức xúc. Theo đó, hai cán bộ CSGT di chuyển bằng ôtô, người cầm lái đã không thắt dây an toàn còn sử dụng điện thoại. Trớ trêu, chiếc xe vị này lái chính là phương tiện CSGT bắt vi phạm của một tài xế khác và đang trên đường đưa về chốt xử lý.



Hình ảnh CSGT vi phạm luật giao thông

Dư luận xã hội cho rằng ngay cả lúc không thực thi công vụ thì CSGT cũng phải "chuẩn chỉnh, thuộc bài". Đằng này, lại đang trong thời gian xử lý lỗi của tài xế khác.



Bạn đọc HongHaHN "cắc cớ" rằng cả hai CSGT đều không thắt dây an toàn, không rõ "là người trong ngành", họ bị xử lý thế nào. Bạn đọc Tqlam nói: "Hiện tượng vừa chạy xe vừa nghe điện thoại và truy tìm gì đó trên điện thoại là rất phổ biến... Luật có cả nhưng người thi hành luật đã như vậy thì phạt ai". Còn bạn đọc Mộc Biếu Lý nói phải xử phạt thật nặng, ngoài phạt tiền và tước giấy phép lái xe thì cần thêm những chế tài khác cho tương xứng.

Nickname Son cho rằng tuân thủ luật giao thông khi đi đường là điều đương nhiên với bất cứ ai, chưa kể nếu là lực lượng CSGT thì càng phải thật gương mẫu. Bạn đọc Lưu Chinh Quốc thẳng thắn: "Người thực thi luật mà phạm luật thì phải phạt thật nặng".



Đáng nói, trong khi phạm luật như vậy, cán bộ CSGT còn chửi tục, "đã phạm luật lại "phạm" cả về lời nói, thái độ, chuẩn mực trong ngành". Bạn đọc Ngọc Anh chế giai điệu của một bài hát để cảm thán: "Ối giời ơi! Thà rằng đừng nghe anh nói, thà rằng mình quên nhau đi… đừng cố rót vào tai em những lời khó nghe cho đau lòng nhau hỡi anh".

Nickname Sarah Huynh thể hiện thái độ không nhân nhượng: "Sa thải ra khỏi ngành là hình thức kỷ luật theo tôi là thích đáng nhất, không thể chấp nhận người cảnh sát vừa vi phạm luật vừa chửi tục như vậy".



Được biết, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh khẩn trương làm rõ vụ cán bộ CSGT chửi tục, vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Dư luận cũng đang rất trông chờ việc xử lý nghiêm minh để lực lượng công an luôn là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân.