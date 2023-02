Ba ngày sau khi hiệp lực cùng vợ chốt cổng, bao vây, đánh gãy 2 tay Shipper, đến ngày 20-2, ông Trương Đình Nhạt (xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) mới bị công an bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích.



Công an đã bắt nghi phạm Trương Đình Nhạt

Diễn biến của hành vi gây phẫn nộ dư luận như sau: Khoảng 11 giờ trưa 17-2, shipper Lâm Anh Đạt đến nhà ông Trương Đình Nhạt để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng. Khi ông Nhạt không chịu nhận hàng, anh Đạt nói nếu không nhận thì phải trả phí giao hàng. Lời qua tiếng lại, ông Nhạt đấm đá vào người anh Đạt và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Sau đó, vợ ông Nhạt chạy ra kéo cửa cổng, cả hai dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh khiến shipper này gãy cả 2 tay.

Gửi ý kiến đến Báo Người Lao Động, đa số bạn đọc bày tỏ bức xúc với hành động dã man của đôi vợ chồng này và nóng ruột trông đợi phản ứng nhanh, mạnh, dứt khoát của cơ quan chức năng. "Độc ác, man rợ, cần xử lý nghiêm" là ý kiến chung nhất.

Nạn nhân nhập viện với 2 tay bị gãy cùng nhiều thương tích khác

Bạn đọc Trung nhận xét con người tính cách “hổ báo cáo chồn” như vậy mà đòi chơi hoa. Chung quan điểm, bạn đọc Vy Nguyễn khẳng định: "Loại này bỏ tù luôn cả 2 vợ chồng cho yên xã hội bởi quá ác độc, nhẫn tâm".



Bạn đọc Chí Nhân thắc mắc: "Sao chỉ là hành vi cố ý gây thương tích? Cần điều tra cho kỹ vì nếu anh shipper không chạy thoát được thì sao? Đã đóng cửa nhốt người ta lại để đánh, khi người ta chạy thoát ra được còn vác dao đi tìm để chém mà" – bạn đọc Chí Nhân nêu ý kiến.

Bạn đọc Huỳnh Thanh Sơn đề nghị vụ việc này có dấu hiệu truy sát nên phải bị khởi tố tội ”Giết người”. Bạn đọc Lê Minh thêm: "Bà vợ cũng côn đồ không kém chồng mình. Mong cơ quan công an không bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm minh".

Bạn đọc Bùi Tá Vinh chung dòng cảm xúc cho rằng việc này sau khi được đăng trên trang mạng xã hội và báo chí thì hầu hết ai cũng căm phẫn với đôi vợ chồng này và đề nghị cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cả vợ lẫn chồng. "Ngoài ra, buộc phải bồi thường mọi phí tổn khi điều trị và sau đó phải chịu bồi thường cho tình trạng sức khoẻ về sau đối với anh shipper" – bạn đọc Bùi Tá Vinh nói.

Khi sự việc ầm ỹ, báo chí vào cuộc, lãnh đạo xã Nghĩa Lâm cho biết ông Trương Đình Nhạt là người có quan hệ xã hội phức tạp, là "cộm cán tại địa phương". Việc ông này hành xử côn đồ, đánh anh Lâm Anh Đạt gãy hai tay, không khiến người dân địa phương quá bất ngờ.

Bạn đọc Hồ Minh Trí đặt câu hỏi "Dân cộm cán nên Công an huyện cũng phải nể nang?"

Bạn đọc Ngộ Không bình luận: "Chỉ mong là đừng ai khuyên hay gây áp lực buộc em Đạt làm đơn bãi nại… Vì vợ chồng tay Nhạt thuộc đối tượng có số má ở địa phương. Nói khách quan, hành vi dùng hung khi đánh gãy 2 tay người khác thì công an "hốt" ngay tại chỗ, chứ không phải chờ kết quả để xem xét xử hình sự hay phạt hành chính như mấy vị có thẩm quyền nói".

Và sau thông tin công an bắt ông Nhạt, đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm, đã khiến dư luận giải tỏa phần nào. Trong đó, bạn đọc Thái An phấn khích: "Hoan hô Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi kịp thời quyết định bắt giam tay côn đồ nầy. Một quyết định hợp lòng người".