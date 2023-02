Sáng 20-2, Đại tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), cho biết hiện Công an huyện Tư Nghĩa đã cử một tổ công tác ra Đà Nẵng làm việc với nạn nhân Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ngụ Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) – người bị vợ chồng ông Trương Đình Nhạt (ngụ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) đánh gãy 2 tay khi đi giao hàng.



"Tổ công tác sẽ chờ kết quả giám định pháp y về tỉ lệ thương tật đối với nạn nhân Lâm Anh Đạt. Khi có kết quả, tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ xem xét xử lý hình sự hay hành chính"- Đại tá Nhẫn cho biết.

Lâm Anh Đạt trước khi được phẫu thuật. Ảnh gia đình cung cấp

Trước đó, Công an huyện Tư Nghĩa đã triệu tập vợ chồng ông Trương Đình Nhạt đến làm việc. Qua làm việc bước đầu tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạt đã thừa nhận hành vi của mình. Các hung khí, tang vật như tuýp sắt, ghế inox… đã bị công an thu giữ.

Ông Trần Quang Tòa, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, cho biết đã nắm được thông tin vụ việc nhân viên giao hàng bị đánh gãy 2 tay. "Vụ việc khiến dư luận hết sức quan tâm, bức xúc… Huyện ủy đã yêu cầu Công an huyện điều tra, xử lý nghiêm tùy theo mức độ vi phạm có thể xử lý hình sự hoặc hành chính, báo cáo cho huyện ủy"- ông Tòa nói.

Luật sư Bùi Vũ Phú, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng việc anh shipper đến nhà giao hàng bị hai vợ chồng dùng hung khí là tuýp sắt và ghế inox đánh gây thương tích ở hai tay, phải nhập viện mổ, cho thấy hành vi trên đã có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, được quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Lâm Anh Đạt được các y bác sĩ chăm sóc. Ảnh gia đình cung cấp

"Với hành vi như trên, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, được quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Còn áp dụng mức hình phạt nào, thì phải phụ thuộc vào kết quả giám định thương tật của cơ quan thẩm quyền để xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể, theo quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác"- ông Vũ nói.

Cũng theo ông Vũ, căn cứ theo quy định pháp luật, nếu tỉ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại ở mức dưới 11% thì hành vi của 2 vợ chồng đánh shipper vẫn bị khởi tố theo quy định tại khoản 1 Điều 134 bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của người bị hại. "Ngoài xử lý hình sự, người phạm tôi còn phải chịu trách nhiệm pháp lý về dân sự, bồi thường thiệt hại cho người bị hại do sức khỏe của họ bị xâm phạm"- luật sư Vũ phân tích.

Chị Lâm Thị Thuý Viên (chị gái của shipper Lâm Anh Đạt), cho biết hôm qua (19-2), Lâm Anh Đạt đã được các y bác sĩ Bệnh viện Quân y C17 phẫu thuật, sắp xếp và cố định xương 2 cánh tay 2 tay thành công. "Hiện sức khoẻ của Đạt còn yếu, ăn ít, cánh tay bầm đen, mọi sinh hoạt đều được người nhà hỗ trợ" – chị Viên nói.

Lâm Anh Đạt bị đánh gãy 2 tay khi giao hàng. Ảnh gia đình cung cấp

Chị Viên cho hay, từ ngày vợ chồng ông Nhạt đánh Đạt, sáng hôm nay (20-2) chỉ mới có 2 chị dâu của ông Nhạt thăm hỏi. "Vợ chồng ông Nhạt chưa gọi điện hay liên lạc trực tiếp đến gia đình cũng như nói lời xin lỗi. Gia đình mong muốn pháp luật vào cuộc làm rõ nguyên nhân, đúng người đúng tội. Về phía Công an huyện Tư Nghĩa cũng đang làm việc với Đạt"- chị Viên thông tin.

Bà Lương Thị Bạch Hoa (60 tuổi, ngụ thôn Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa) - là hàng xóm của shipper Lâm Anh Đạt, cho biết khi nghe tin Đạt bị đánh gãy 2 tay khi đi giao hàng, bà không tin đó là sự thật. Do Đạt sống ở nhà rất hiền lành, lo làm ăn mà lại thật thà, hàng xóm ai cũng thương, quý mến.

"Gia đình khó khăn, nên học hết cấp 2, Đạt nghỉ học sớm để đi làm phụ cha mẹ. Trong số thanh niên ở xóm, Đạt là đứa hiền lành nhất. Đi làm về là ở nhà ngủ, không bài bạc hay rượu chè gì. Nghe tin Đạt bị đánh gãy hai tay khi đi giao hàng, bà con ở đây rất bức xúc và cảm thương"- bà Hoa nói.

Được biết trước khi đi làm shipper, Đạt làm công nhân ở một công ty thuộc Khu kinh tế Dung Quất nhưng do dịch Covid-19, công ty gặp khó khăn nên Đạt xin nghỉ về làm shipper cho một công ty giao hàng ở khu vực các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn và Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa)…

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, vào khoảng 11 giờ ngày 17-2, anh Lâm Anh Đạt đến nhà ông Trương Đình Nhạt để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng. Khi ông Nhạt không chịu nhận hàng, anh Đạt nói nếu không nhận thì phải trả phí giao hàng. Lời qua tiếng lại, ông Nhạt đấm đá vào người anh Đạt và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Sau đó, vợ ông Nhạt chạy ra kéo cửa cổng, dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đạt khiến anh bị gãy cả 2 tay…