Khoảng 14 giờ ngày 27-7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng bất ngờ kiểm tra khu đô thị Our City, một khu vực tập trung đông người Trung Quốc nhiều năm nay.

Tại "sào huyệt" của "tập đoàn" đánh bạc qua mạng tại khu đô thị này có hơn 300 người Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động liên quan đến việc vận hành các thiết bị đánh bạc quốc tế.

Lực lượng công an đã phát hiện tại tầng 2 và 3 của tòa nhà trung tâm trong khu đô thị Our City có đặt 15 máy chủ. Ngoài ra, có hàng trăm máy tính thành phần được đặt rải rác tại các tòa nhà khác trong khu đô thị Our City.

Tất cả các đối tượng vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc qua mạng đều là người Trung Quốc còn rất trẻ, gồm cả nam và nữ (tham gia điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề…).

Theo xác định sơ bộ bước đầu, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là trên 3 tỉ nhân dân tệ, tương đương với hơn 10 ngàn tỉ đồng Việt Nam.

Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay cả về quy mô số người nước ngoài tham gia và số tiền vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam.

Rất nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động đã "khó chịu" về sự việc này. Bạn đọc có emai: nguyenvuminh52@gmail.com viết: "Trên lãnh thổ Việt Nam còn nơi nào như nơi này nữa không, "bóc tách" làm luôn lần này đi".

Bạn đọc có bút danh "Lý Ngố" đề xuất: "Phải kiểm soát chặt chẽ an ninh ở những khu ngoại kiều đến sinh sống, dù họ đến từ quốc gia nào". Bạn đọc Nguyen Dung trăn trở: "Trên đất của ta mà người Việt rất khó để vào khu vực này? Như thế việc kiểm soát an ninh sẽ không đơn giản. Các cơ quan chức năng cần phải chủ động hơn".

Nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng tịch thu tất cả tang vật và trục xuất, cấm vĩnh viễn trở lại Việt Nam. Bên cạnh đó, cần phải tìm ra và nghiêm trị những đối tượng đã tiếp tay cho hoạt động "bài bạc" ở khu đô thị Our City; đồng thời phải xem xét nghiêm túc trách nhiệm của chính quyền địa phương.

"Việt Nam không phải là nơi để chủ đầu tư vào thuê đất làm khu vực dành riêng cho công dân nước họ vào tham gia các hoạt động tội phạm. Hôm nay họ đánh bạc, lúc nào đó là các hoạt động nguy hại khác thì sao?"- bạn đọc Trịnh Minh Anh tâm tư.