Mạng xã hội với những cú kích chuột vô tội vạ đã khuếch tán tin giả với tốc độ ánh sáng khiến khối người phải khóc nghẹn. Đáng nói là Luật An ninh mạng đã có hiệu lực với những quy định chặt chẽ, chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân... Thế nhưng, những tin đồn, tin giả vẫn ngang nhiên xuất hiện.



Để chặn đứng những tin đồn thất thiệt, rất cần sự tỉnh táo của người dùng mạng và sự can thiệp quyết liệt của cơ quan chức năng. Không ai muốn trở thành nạn nhân của tin đồn thất thiệt nhưng chính cách dùng mạng xã hội: tùy tiện chia sẻ thông tin, dễ dãi trong kết bạn, cập nhật tin tức… của chúng ta đang tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, biến chúng ta và người thân thành "miếng mồi ngon". Vì vậy, muốn chặt đứt "nguồn sống" của tin giả, mỗi người hãy là "người đọc thông thái", tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin. Chọn các trang báo uy tín, trang tin chất lượng để đọc và tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời; nói không với các tin tức câu like; kiểm chứng và cẩn trọng khi chia sẻ thông tin… là những việc làm hiệu quả để tạo hàng rào an toàn cho mình và người khác.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần giám sát, kiểm tra, xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần sâu rộng để mỗi người tự điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi cá nhân.