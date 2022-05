Kể từ ngày 21-5, công an xã - phường - thị trấn được đăng ký, cấp biển số cho môtô, xe máy, kể cả xe máy điện. Đây được xem là bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính của ngành công an trong việc giải quyết thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông.



Người dân phấn khởi

Việc phân cấp trên thực hiện theo Thông tư 15/2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2020) của Bộ Công an, quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày 21-5-2022.

Điểm mới của Thông tư 15/2022 là mở rộng quyền và phân cấp việc đăng ký ôtô, xe máy xuống đến công an cấp huyện, xã, thay vì phòng cảnh sát giao thông (CSGT) công an cấp tỉnh như trước đây.

Theo đó, công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số ôtô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là ôtô) có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn mình. Công an cấp xã tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký, cấp biển số môtô, xe máy, kể cả xe máy điện (gọi chung là xe máy) cho cá nhân, tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM kiểm tra xe của người dân trước khi làm thủ tục cấp biển số Ảnh: LÊ VĨNH

Trong ngày đầu tiên Thông tư 15/2022 có hiệu lực (21-5), theo ghi nhận, các địa phương đã chuẩn bị tốt cho việc phân cấp đăng ký xe theo quy trình mới. Đại úy Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội - xác nhận Hà Nội có 183 xã thuộc 18 huyện được thực hiện đăng ký, cấp biển số xe máy. Trong ngày đầu tiên, việc đăng ký, cấp biển số diễn ra thuận lợi, tuy lượng người đưa xe đến đăng ký chưa nhiều.

Tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, công an huyện và 4 xã, thị trấn được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe. Qua khảo sát nhanh của Công an huyện Tam Đảo, người dân đồng tình ủng hộ quy định mới.

Tại TP Cần Thơ, 27 xã, thị trấn thuộc các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ đủ điều kiện được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe máy. Tại mỗi công an cấp xã luôn bố trí ít nhất 2 nhân sự thực hiện công việc này.

Toàn tỉnh Bình Thuận có 72/124 xã - phường - thị trấn đủ điều kiện thực hiện đăng ký, cấp biển số xe máy. Trong sáng 21-5, các điểm tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe diễn ra khá nhộn nhịp. Người dân phấn khởi vì không phải di chuyển xa làm các thủ tục đăng ký phương tiện như trước đây.

Đáng chú ý là trong ngày đầu tiên phân cấp đăng ký, cấp biển số xe máy cho công an cấp xã ở tỉnh Bến Tre, ông Phạm Hoàng Long (ngụ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) đến trụ sở Công an xã Thừa Đức đăng ký và may mắn bấm được biển "ngũ quý" 66666.

Giải quyết nhanh trong ngày

Tại TP HCM, theo quyết định phân cấp của Công an thành phố, công an 5 huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ được tổ chức đăng ký, cấp biển số ôtô, xe máy. 58 xã, thị trấn trực thuộc các huyện này được phân cấp tổ chức đăng ký, cấp biển số xe máy. Công an quận Bình Thạnh cũng được tổ chức đăng ký, cấp biển số xe máy. Trước đó, do Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP HCM có trụ sở đặt tại quận Bình Thạnh nên phụ trách luôn việc đăng ký xe máy của công an quận này.

Ngoài ra, công an 312 phường - xã - thị trấn trực thuộc công an các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng được tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú tại địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 21-5, tại một số công an xã được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe máy, lượng người đưa phương tiện đến đăng ký chưa nhiều. Nhờ không mất thời gian chờ đợi nên chỉ sau 15 phút, một người dân đã được cấp biển số xe. Đại diện lãnh đạo Công an xã Vĩnh Lộc B cho hay đơn vị này cử 2 cán bộ, chiến sĩ phụ trách công tác đăng ký, cấp biển số xe cho người dân. Cán bộ được phân công phụ trách đã tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ từ trước nên khâu tiếp nhận, giải quyết gọn lẹ.

Còn tại trụ sở Công an huyện Nhà Bè, do rơi vào ngày cuối tuần, cá nhân, tổ chức đến đăng ký cấp biển số ôtô, xe máy chưa nhiều. Tuy nhiên, theo trung tá Trần Trọng Hậu, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký xe Công an huyện Nhà Bè, trong những ngày tới, số người dân đến đăng ký xe sẽ tăng lên.

Trung tá Hậu cho hay: "Mỗi ngày có khoảng 40-50 xe máy được đăng ký làm thủ tục tại Công an huyện Nhà Bè. Nhờ phân cấp xuống công an xã nên áp lực giải quyết hồ sơ của công an huyện chắc chắn được giảm bớt, người dân cũng không phải mất nhiều thời gian chờ đợi".

Theo Phòng PC08 Công an TP HCM, từ nay đến ngày 15-6, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần đầu; thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên sẽ được giải quyết nhanh trong ngày. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết ngay trong ngày thì kết quả được trả cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp ở ngày làm việc tiếp theo.

1.340 xã đủ điều kiện cấp biển số xe máy Trung tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an, cho biết cả nước có 1.340 công an cấp xã đủ điều kiện được đăng ký, cấp biển số xe máy. Tính đến 10 giờ ngày 21-5, cả nước có 274 ôtô được đăng ký ở công an cấp huyện và 1.190 xe máy được đăng ký ở công an cấp xã. "Trong giai đoạn đầu triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn gì thì tiếp tục hoàn thiện để thực hiện theo đúng quy định" - trung tá Công nhấn mạnh.

Nộp phạt "nguội" tại nơi cư trú Lãnh đạo PC08 Công an TP HCM cho biết cũng từ ngày 21-5, công an cấp huyện, xã còn tham gia xử lý phạt "nguội". Người vi phạm sẽ không phải di chuyển đến nơi phát hiện hành vi vi phạm để đóng phạt mà có thể nộp phạt ngay nơi cư trú. Theo đó, công an cấp huyện, xã sẽ được trang bị hệ thống mạng để truyền dữ liệu phạt "nguội". Dựa vào hệ thống này, công an cấp xã nơi phát hiện vi phạm hành chính chuyển kết quả thu thập đến công an cấp xã nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở. Khi người vi phạm đến làm việc, trưởng công an cấp xã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt.