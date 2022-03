Ngày 24-2 vừa qua, Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam cùng chương trình "Cặp lá yêu thương" của VTV1 đã tiến hành trao tặng và khởi công xây dựng điểm trường mầm non Tân Hoá, xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.



Điểm trường mầm non Tân Hoá là một trong những điểm trường còn nhiều khó khăn của xã. Các em học sinh mầm non chủ yếu là con em gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn xã. Các lớp học của điểm trường đã xuống cấp với cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đang còn thiếu thốn. Đặc biệt vào mùa lũ, hầu như các em không thể đến lớp do lớp học bị ngập.

Đại diện Hyundai Thành Công Việt Nam & Chương trình Cặp lá yêu thương trao bảng tượng trưng điểm trường mầm non Tân Hoá cho nhà trường và địa phương

Trước những khó khăn của thầy và trò, Hyundai Thành Công Việt Nam đã quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí cho việc xây dựng điểm trường một cách kiên cố với móng, cột, dầm cốt thép, mái lợp và tường gạch bao che với diện tích hơn 72 m2 gồm 2 phòng học, công trình vệ sinh, sân chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của các thầy cô, học sinh nơi đây. Đặc biệt đây là lớp học được xây dựng theo kết cấu nhà chống lũ, đảm bảo an toàn cho khoảng 40 em học sinh trong độ tuổi từ 2 – 5 tuổi khi đến lớp và thậm chí có thể trở thành nhà chống lũ cho người dân địa phương. Tổng giá trị xây dựng của công trình gần 700 triệu đồng. Đây là công trình thứ 2 của Hyundai Thành Công Việt Nam kết hợp cùng chương trình Cặp lá yêu thương triển khai trong chuỗi các hoạt động xây dựng trường lớp, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện cho địa phương, ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, vui mừng cho biết sự quan tâm, giúp đỡ của chương trình Cặp lá yêu thương và Hyundai Thành Công sẽ giúp thầy, trò nơi đây có một ngôi trường khang trang và bớt khó khăn hơn trong công việc giảng dạy. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường và nhân dân xã Tân Hoá, một xã có tỉ lệ nghèo và cận nghèo cao của huyện Minh Hóa.

Tại buổi lễ, ông Trần Huy Hoàng - Giám đốc Truyền thông & Thương hiệu Hyundai Thành Công, chia sẻ: "Việc xây dựng các điểm trường là một trong những hoạt động trọng điểm mà Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai trong mảng giáo dục suốt nhiều năm qua. Chúng tôi sẽ nỗ lực phối hợp cùng địa phương để sớm hoàn thành công trình này để các em mầm non Tân Hóa sớm được học trong một ngôi trường sạch đẹp, khang trang và an toàn hơn".

Các vị đại biểu tiến hành động thổ công trình

Được biết, đây là công trình xây dựng trường học thứ 8 mà Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai trong chuỗi các hoạt động trách nhiệm vì cộng đồng, mang tri thức đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.