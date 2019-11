PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, nhìn nhận các sự cố y khoa trong phẫu thuật TM vừa qua tại TP rất đáng báo động, là thách thức cho ngành y tế khi số lượng cơ sở TM gia tăng theo thời gian, do nhu cầu ngày càng cao.



Theo ông Lê Minh Hùng, Phòng Quản lý dịch vụ Sở Y tế, trên địa bàn TP có 15 bệnh viện TM, 10 phòng khám chuyên khoa TM và gần 1.400 cơ sở dịch vụ TM (chăm sóc da, spa, phun xăm). Trong số này, phức tạp nhất là số cơ sở dịch vụ TM. Theo quy định, những cơ sở này muốn hoạt động thực hiện phun xăm phải được Sở Y tế thông báo công nhận. Tuy nhiên, hiện mới chỉ 8 cơ sở được công nhận. Về bệnh viện TM, điều kiện bắt buộc là phải có phòng khám, phòng thủ thuật, phòng lưu bệnh…; nhân sự bắt buộc phải có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề.

Quận 10 được xem là nơi tập trung nhiều nhất bệnh viện, cơ sở TM với 65 phòng khám chuyên khoa TM, 229 cơ sở dịch vụ TM (chăm sóc da, phun xăm, spa). Theo BS Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Phòng Y tế quận 10, kết quả kiểm tra cho thấy 4/65 cơ sở phòng khám chuyên khoa TM vi phạm; 19/229 cơ sở dịch vụ TM vi phạm và 14 cơ sở bị phạt với số tiền trên 400 triệu đồng. Các vi phạm của những cơ sở này là bác sĩ chạy sô mổ "chui", mổ dạo; tiêm chất làm đầy; cắt mí không phép; kinh doanh mỹ phẩm không xuất xứ... Trong khi đó, phòng y tế quận chỉ có 1 bác sĩ, 1 dược sĩ nên công tác quản lý địa phương gặp khó khăn. Hơn nữa, khó phát hiện vi phạm do các cơ sở che giấu hành vi, kỹ thuật được làm rất nhanh, có camera đối phó, không xác định được khách hàng, cơ sở không tiết lộ thông tin bác sĩ…

Ông Nguyễn Mạnh Cường, quyền Thanh tra Sở Y tế TP HCM, cho biết công tác kiểm tra hoạt động TM vừa qua được thực hiện thường xuyên, liên tục, thanh tra có tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí cung cấp. Các sai phạm nhiều nhất ở các cơ sở TM là: quảng cáo chưa được phê duyệt, vượt phạm quy (biển hiệu spa); không có chứng chỉ hành nghề, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn, hồ sơ bệnh án không ghi đầy đủ, hoạt động TM chưa có giấy phép. Chưa kể, có nơi chỉ định kê toa giảm cân cho khách.

Bày tỏ về quan điểm hành nghề, TS-BS Lê Hành, Chủ tịch Hội TM Việt Nam, chia sẻ thực tế nhiều bác sĩ TM mổ xong coi như là hết trách nhiệm, không theo dõi bệnh nhân xuyên suốt. TS-BS Lê Hành cho rằng có 3 vấn đề cần tuân thủ: Bác sĩ an toàn, bệnh nhân an toàn và cơ sở phải an toàn. Qua 2 trường hợp tử vong sau phẫu thuật TM vừa qua, BS Lê Hành cảnh báo cần xem lại gây mê hồi sức trong phẫu thuật TM.

TS-BS Lê Hành cũng cảnh báo tình trạng bác sĩ TM không có giấy phép hành nghề; loạn thị trường quảng cáo TM; không học TM mà đứng lớp giảng dạy; mới ra trường "phong" là giáo sư 25 năm kinh nghiệm…

Theo ông Tăng Chí Thượng, trong các sự cố y khoa xảy ra, 30% là lỗi cá nhân, còn 70% lỗi hệ thống (công tác quản trị bệnh viện). Thách thức lớn cho ngành y tế là số cơ sở TM hành nghề không phép, trá hình, lén lút và quảng cáo trên mạng. Trước tình hình này, Sở Y tế đưa ra giải pháp là ngoài giám sát của địa phương, tới đây phát huy người dân cùng giám sát, phát hiện thông qua app điện thoại. Ngoài ra, công khai những danh sách cơ sở uy tín đủ điều kiện cho người dân biết để chọn lựa. Từ nay đến cuối năm, Thanh tra Sở Y tế sẽ kiểm tra toàn diện dịch vụ TM trên địa bàn TP.