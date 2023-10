Tuyến đường ngập nửa năm không rút

Từ đầu mùa mưa đến nay, đoạn đường dài khoảng 500 m trên đường An Phú Đông 35 (tên cũ là An Phú Đông 25, thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM) bị ngập nặng, nước đọng nửa năm chưa rút; nước, bùn đất cuốn theo xe tải tràn vào nhà; nhiều người, xe té ngã... khi đi qua đây.

Theo phản ánh của người dân, xe ben, xe container, xe tải nặng chạy trên đường này cả ngày lẫn đêm, cày nát mặt đường. Tuyến đường này không có hệ thống thoát nước, mặt đường lún, thấp, trũng, có chỗ ngập sâu cả nửa mét. Mới đây, khi chính quyền cử lực lượng đến bơm hút nước làm lộ rõ bề mặt đường lồi lõm, sình lầy đóng thành lớp dày, rong rêu bao phủ mặt đường.

"Sau 5 cuộc họp giữa người dân với chính quyền địa phương, phương án được chọn để sửa chữa, nâng cấp đường An Phú Đông 35 là theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, nhiều hộ dân cho rằng đây là tuyến đường thông với Quốc lộ 1, phương tiện giao thông di chuyển qua đây nhiều, yêu cầu hộ dân sống tại đây đóng góp kinh phí thì chưa hợp lý" - ông Võ Thành Đằng (66 tuổi, người dân địa phương) nêu ý kiến.

Theo ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12, quận đã đề xuất danh mục các tuyến đường cần đầu tư giai đoạn 2021-2025 để UBND TP HCM xem xét, trong đó có tuyến đường An Phú Đông 35. Tuy nhiên, đến nay, nguồn kinh phí này vẫn chưa được bố trí. Sau các cuộc họp, người dân đồng thuận cao với phương án đầu tư, duy tu, sửa chữa bằng hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Dự kiến, việc duy tu, sửa chữa bắt đầu từ đầu tháng 11. Trước mắt, quận 12 đã tăng cường các máy bơm giải quyết ngập, xử lý tạm thời các hố, ổ gà.

Đường An Phú Đông 35 có chiều dài toàn tuyến 1.930 m (từ Quốc lộ 1 đến đường vào cầu Bà Đương), đi qua các khu dân cư đông đúc, lưu lượng phương tiện giao thông khá lớn.

L.Vĩnh - P.Anh