Vừa thay bộ cửa cuốn mới tinh, ông Lưu Công Bình (đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, TP HCM) ngỡ ngàng rồi tức giận khi chỉ sau một đêm, bộ cửa của ông đã bị dán chi chít các tờ quảng cáo hút hầm cầu, lắp đặt wifi, sửa chữa và lắp đặt cửa cuốn.



Gỡ ra thì bị dán tiếp

Điều khiến ông Bình càng thêm bức xúc là ngay đối diện nhà ông, chỉ cách vài bước chân, chính quyền địa phương đã lắp đặt một bảng to để dành cho quảng cáo, rao vặt hoàn toàn miễn phí. "Dù đã dành riêng một nơi để dán quảng cáo miễn phí nhưng chẳng mấy ai dùng. Toàn dán lên nhà dân và cột điện. Gỡ ra thì lại dán tiếp, hễ có chỗ trống là bị dán lên" - ông Bình bức xúc.

Quả thật, bảng dành cho quảng cáo, rao vặt mà địa phương lắp đặt kế nhà ông Bình chỉ có chưa đầy 10 nội dung, vị trí trống rất nhiều. Trong khi cột điện, cột đèn, tủ điện, cửa nhà dân xung quanh thì bị dán chi chít quảng cáo, rao vặt.

Ghi nhận tại đường Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình), hàng cột điện hai bên đường bị dán đầy quảng cáo. Nhiều cột mang "sẹo" sau khi các tờ quảng cáo, rao vặt bị cạo ra.

"Quá nhếch nhác! Dán lên đã nhếch nhác, mà cạo đi cũng không khá hơn, vì đâu thể cạo sạch hoàn toàn được. Phải có biện pháp xử lý mạnh tay những đối tượng dán quảng cáo, rao vặt vô tội vạ này" - ông Nguyễn Lâm, tài xế xe ôm trên đường Lê Văn Sỹ, đề xuất.

Cột điện trên đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP HCM đầy “thương tích” vì quảng cáo, rao vặt trái phép (Ảnh: Lê Vĩnh)

Bày tỏ thái độ khó chịu trước sự việc này, bà Cao Thị Hai - sống trên đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình - cho biết thỉnh thoảng vẫn thấy các lực lượng ra quân cạo bỏ quảng cáo, rao vặt dọc đường nhưng hôm nay cạo sạch thì ngày mai lại thấy dán. Chuyện tưởng nhỏ nhưng gây bức xúc cho người dân rất nhiều, khắp nơi xanh xanh đỏ đỏ, nham nhở, xấu xí.



Tại một con hẻm trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận, một mảng tường lớn đã được sơn vẽ tranh lên để cải tạo cảnh quan nhưng vẫn bị dán quảng cáo, rao vặt. Nhiều nội dung quảng cáo, rao vặt còn được in trên khổ lớn, dán trên cao để người dân không tháo gỡ xuống được.

Tại cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), nhiều nội dung quảng cáo đã xịt sơn trực tiếp lên chân cầu.



Trị tận gốc

Thời gian qua, Công an TP HCM đã phối hợp với Thành Đoàn thành phố đẩy mạnh ra quân triển khai bóc xóa, tháo gỡ các quảng cáo, rao vặt sai quy định trên toàn bộ địa bàn 312 xã, phường, thị trấn của TP HCM.

Đồng thời, kết hợp tổ chức ký kết giữa lực lượng công an cơ sở với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các khu phố trong việc duy trì, quản lý các mảng tường, khu vực công cộng sau khi bóc xóa quảng cáo trái phép.

Trong quá trình ra quân đồng loạt, lực lượng công an đã tập trung thu thập các số điện thoại được dán trên các trụ điện, mảng tường, triển khai xác minh làm rõ. Công an TP HCM và công an các quận, huyện đã bắt giữ nhiều đối tượng thực hiện hành vi dán quảng cáo trái phép, gây mất mỹ quan đô thị.

Hàng cột điện trên đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận) bị dán đầy quảng cáo, rao vặt ((Ảnh: Lê Vĩnh).

"Bên cạnh việc ra quân xóa bỏ các quảng cáo mất mỹ quan, lực lượng công an còn tăng cường kiểm tra các cơ sở in ấn, photocopy. Đồng thời, nhắc nhở chủ các cơ sở không nhận in ấn tờ rơi quảng cáo tín dụng đen… Công an TP HCM sẽ xử lý nghiêm những người trực tiếp dán quảng cáo, vẽ bậy và cả những người dung túng, bao che" - đại diện lãnh đạo Công an TP HCM nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Ngọc Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, phần lớn các đơn vị sử dụng loại hình quảng cáo này có quy mô nhỏ, hoạt động theo kiểu "mì ăn liền", không cần uy tín. Loại hình quảng cáo này hiện nay đã không còn phù hợp, mức độ hiệu quả không cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo.

Nói về tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định kéo dài trong thời gian qua, ông Cường cho rằng do cơ quan chức năng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; lực lượng làm công tác này còn mỏng; các đối tượng quảng cáo, rao vặt sai quy định vẫn chưa bị xử lý mạnh.

Theo ông Phạm Ngọc Cường, trong thời buổi công nghệ phát triển, các đơn vị nên chuyển từ phương thức quảng cáo truyền thống như lâu nay sang hiện đại; tận dụng tối đa công nghệ, mạng xã hội.

"Dĩ nhiên sẽ có nhiều đơn vị gặp khó khăn trong việc tiếp cận các loại hình quảng cáo hiện đại do hạn chế về khả năng tài chính, tư cách pháp nhân…

Do đó, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần có những giải pháp để khuyến khích, hỗ trợ họ được tiếp cận các phương thức quảng cáo hiện đại, hiệu quả" - ông Cường phân tích.

TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP HCM, nhấn mạnh phải xử lý tận gốc bằng cách truy qua số điện thoại, xử phạt những đơn vị, công ty quảng cáo.

"Nếu làm đúng nghiệp vụ của công an thì thừa sức tìm ra quảng cáo này đang quảng cáo cho ai. Cột đèn, trụ điện chiếu sáng không thể di dời, cũng không thể ốp lên lớp cỏ nhựa. Phải xử lý từ nguyên nhân chứ không phải giải quyết hiện tượng" - TS Nguyễn Hữu Nguyên nói.