"Luật ngầm" ở bến phà Vàm Cống

Xử lý nghiêm các cá nhân nhận tiền

Trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động sáng 6-7, ông Lê Huy Khánh, Phó Giám đốc Cụm phà Vàm Cống, cho biết phà này có 3 làn xe tải, xe khách và xe ưu tiên. Do xe tải kéo dài nên cho xe tải vào làn ưu tiên vì sợ "cò" mồi móc nối dắt xe vào làm cho an ninh trật tự phức tạp. Chuyện nhà xe đưa tiền cho bảo vệ thì ban giám đốc có nghe và đã thành lập ban phòng chống tiêu cực kiểm tra liên tục nhưng khó phát hiện. "Do ban giám đốc ở bờ An Giang, sự việc xảy ra ở bờ Đồng Tháp nên khi nhân viên vi phạm không nắm được. Tôi nhìn nhận thiếu sót này. Nếu có chứng cứ các cá nhân nào làm sai, chúng tôi sẽ xử lý, thậm chí buộc thôi việc" - ông Khánh khẳng định.