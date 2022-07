Thời gian qua, dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương cơ bản được kiểm soát song tội phạm hình sự trong công nhân, người lao động vẫn xảy ra. Trong đó, tội phạm trộm cắp, gây rối, cố ý gây thương tích… còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.



Nhiều nguyên nhân dẫn tới phạm pháp

Những vụ xô xát giữa các công nhân xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Điển hình như ngày 23-4, tại Công ty C&H (phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), trong quá trình làm việc, một tổ trưởng mâu thuẫn với thành viên trong tổ. Thành viên này rủ 3 đồng phạm đến cổng công ty hành hung và dùng dao đâm tổ trưởng thiệt mạng.

Ngày 24-6, trước cổng Công ty Giày Thông Thuận (KCN Việt Hương, TP Thuận An), do mâu thuẫn, nữ nhân viên kiểm hàng bị đồng nghiệp gọi 10 người khác tới chặn đánh tại cổng công ty phải nhập viện cấp cứu.

Đoàn liên ngành của Bình Dương kiểm tra tình hình an ninh trật tự trong các doanh nghiệp

Một vụ vi phạm pháp luật khác, ngày 30-6, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tạm giữ 4 người về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong số này, 3 công nhân đã lợi dụng sơ hở trong quản lý để trộm nhiều thanh nhôm nguyên liệu trong chính công ty họ làm việc với trị giá quy ra hàng trăm triệu đồng.

Các sự việc ảnh hưởng tới an ninh trật tự có nguyên nhân từ ăn nhậu, mâu thuẫn tiền bạc, tình ái… trong công nhân cũng xảy ra nhiều, gây lo ngại cho người dân và doanh nghiệp. Theo ông Trần Thành Trọng, tổng giám đốc một công ty ở Bình Dương, những điều đáng tiếc trên khiến cán bộ quản lý bất an, tinh thần lao động trong công nhân cũng bị xáo trộn và ảnh hưởng đến việc tuyển dụng của các doanh nghiệp cũng như thu hút đầu tư của địa phương.

Vào tận công ty để phổ biến pháp luật

Theo ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, Bình Dương được xem là nơi "đất lành chim đậu", người lao động tới đây sinh sống và lập nghiệp rất đông và xem đây là quê hương thứ hai của mình. Tuy vậy, việc họ đến từ những vùng miền khác nhau cũng kéo theo nhiều vấn đề phức tạp.

Việc tập trung quá đông công nhân, người lao động cũng là điều kiện để các đối tượng gian manh trà trộn hoạt động. Riêng tại TP Dĩ An, phổ biến nhất là tình trạng trộm cắp tài sản; sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; cố ý gây thương tích… Mặt khác, một bộ phận không nhỏ công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp có trình độ học vấn thấp, thiếu kiến thức xã hội cũng như ý thức chấp hành quy định của pháp luật nên thường có những hành vi thiếu kiềm chế.

"UBND thành phố đã chỉ đạo công an và các ngành liên quan cũng như các phường phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nếu ở nơi nào chưa quan tâm đến an sinh xã hội, an ninh trật tự thì UBND thành phố tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kiểm điểm, nhắc nhở để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành" - ông Phạm Văn Bảy nói.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, khi nói về nhiệm vụ phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công nhân, người lao động cho biết công an tỉnh có sự linh hoạt trong giải pháp. Trong đó có việc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường phối hợp với ban ngành, đoàn thể, Công đoàn trong các khu, cụm công nghiệp để tổ chức những buổi tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên công nhân.

Lực lượng công an cũng chú trọng công tác nắm tình hình, có biện pháp quản lý chặt các đối tượng hình sự, ma túy, hoạt động băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê ở các khu, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. "Ngoài ra, tổ chức tuần tra, nhất là tại các tuyến đường tập trung nhiều công ty vào các khung giờ công nhân vào ca, tan ca. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc công nhân đánh nhau, gây rối trật tự công cộng" - Giám đốc công an tỉnh Bình Dương nói thêm.

Những căng thẳng trong công ty, bức bối cuộc sống nhà trọ và mối lo đi về khuya khiến người lao động dễ nóng giận hoặc trầm cảm. Nếu doanh nghiệp, cơ quan chức năng quan tâm, có nhiều hoạt động giải trí thì tình hình an ninh trật tự sẽ ổn hơn” - chị Nguyễn Thị Mừng, một công nhân, nói.