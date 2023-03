Công viên Văn hóa An Hòa có diện tích hơn 39 ha, tọa lạc tại phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nơi đây được biết đến là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của TP Rạch Giá. Hầu hết du khách khi đến TP Rạch Giá đều không bỏ qua điểm check-in đẹp này.



Điểm nhấn của Công viên Văn hóa An Hòa là những cánh rừng xanh bạt ngàn, chiếm hơn 70% diện tích công viên - được ví như "lá phổi xanh" giữa lòng thành phố, mang hơi thở trong lành, thoáng đãng cho toàn TP Rạch Giá.

Xen trong mảng xanh tự nhiên, phần còn lại của công viên được xây dựng thành khu vui chơi với nhiều trò chơi hấp dẫn, thú vị, phù hợp lứa tuổi thiếu nhi và cả người lớn.

Trở lại Công viên Văn hóa An Hòa những ngày này, có thể thấy những cánh rừng bạt ngàn nay thưa thớt và bạc màu. Cây bị đốn hạ nằm la liệt, hàng loạt cổ thụ cao hàng chục mét trơ trụi lá, sắp chết khô. Khu vui chơi - giải trí thiếu nhi xuống cấp và lạc hậu nằm phơi sương như những đống phế liệu. Các dịch vụ trò chơi dưới nước giờ chỉ còn sót lại một chiếc thuyền sắt hoen gỉ. Hồ nước trong xanh trở nên đục ngầu, rong rêu, cỏ rác nổi lềnh bềnh. Khu vườn thú với nhiều loài động vật hoang dã, khu vườn hoa cây cảnh... dường như đã biến mất hoàn toàn. Bên ngoài công viên, vài bảng quảng cáo bằng khung sắt cao chót vót đã mục có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Một góc Công viên Văn hóa An Hòa hiện nay

Trái với cảnh xuống cấp của công viên, hàng chục ki-ốt cà phê, quán ăn vây quanh công viên tạo nên khung cảnh nhếch nhác.

Trong vai người muốn sang lại ki-ốt cà phê của người đang có hợp đồng tại công viên này, chúng tôi tìm gặp ông Lê Quang Nghĩa, Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa, để đặt vấn đề. Ông Nghĩa nói: "Nếu sang lại của người khác thì kêu người ta cho xem hợp đồng, rồi lên gặp chúng tôi chuyển sang tên luôn. Mỗi mặt bằng ki-ốt như vậy có giá từ hơn 1 triệu đến 2 triệu đồng/tháng, tùy vị trí, thời hạn thuê tính theo từng năm...".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, cho biết năm 2018, tỉnh kêu gọi đầu tư dự án Công viên Văn hóa An Hòa với tổng vốn 150 tỉ đồng, gồm các hạng mục: hoàn chỉnh hạ tầng (điện, cấp nước, thoát nước), đầu tư các cụm cảnh quan, các dịch vụ khu vui chơi dưới nước, nhà hàng - tiệc cưới... Đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm… Tuy nhiên đến nay, chưa có doanh nghiệp đầu tư vào dự án Công viên Văn hóa An Hòa. Sở vẫn đang nghiên cứu quy hoạch, lập đề án nâng cấp Công viên Văn hóa An Hòa trình UBND tỉnh phê duyệt.

"Hiện các trò chơi, một số hạng mục trong công viên đã xuống cấp và ngưng hoạt động vì không được đầu tư mới. Chỉ còn các công trình văn hóa đã và đang xây dựng sắp hoàn thiện. Riêng các quán cà phê, quán nhậu lần lượt sẽ phải giải tán khi hết hạn hợp đồng. Sau khi đề án nâng cấp công viên được UBND tỉnh phê duyệt sẽ tổ chức đấu thầu lại. Đối với mảng cây xanh, vừa rồi cũng có vài cây bị chặt hạ nhưng không đáng kể (!?)" - ông Sáu nói. n