Ngày 7-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức tọa đàm "Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dịch vụ kraoke hoạt động lành mạnh, an toàn".



Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chủ trì tọa đàm. Tham dự có đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM; thượng tá Nguyễn Văn Nhứt, Phó trưởng Công an quận 1; đại diện các ban ngành và đại diện các chủ doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực karaoke.

Tọa đàm do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Quang Vinh, chủ hệ thống Karaoke Fyou (quận 10, TP HCM) cho biết cơ sở của ông đã tạm ngưng hoạt động 7 tháng để khắc phục một số hạng mục về an toàn PCCC, hàng tháng phải đóng tiền mặt bằng, nhân viên. Hiện tại cơ sở gặp nhiều khó khăn nên mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ để sớm hoạt động trở lại. "Mặc dù đáp ứng đáp ứng 8 hạng mục mà cơ quan PCCC đưa ra nhưng đến nay vẫn chưa hoạt động"- ông Vinh nói.



Ông Huỳnh Văn Cường, chủ hệ thống Karaoke Star, nhận xét nếu đáp ứng 100% các yêu cầu thì rất khó vì một số tiêu chuẩn. Một số cơ sở trước đây đáp ứng về nghiệm thu nhưng sau nhiều vụ cháy nghiêm trọng thì các cơ quan siết chặt về an toàn PCCC khiến các cơ sở karaoke gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ phường, quận yêu cầu khắc phục, chủ cơ sở đã làm nhưng sau đó PCCC đến nghiệm thu lại nói không đạt.

"Chúng tôi mong các ban ngành lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các quy định về PCCC ra liên tục khiến chúng tôi chống đỡ không kịp, vừa đáp ứng đủ yêu cầu của quy định này thì quy định khác lại ban hành khiến cơ sở phải làm lại từ đầu. Tới thời điểm hiện tại thì quy chuẩn quá cao, không áp dụng được trong thực tế. Bỏ tiền vào đầu tư nhưng không thẩm duyệt được vì quy chuẩn cũ và quy chuẩn mới không đồng bộ" - Ông Cường nêu ý kiến và nói thêm nếu quy định khắt khe quá có thể dẫn đến một số cơ sở hoạt động chui, đổi giấy phép từ kinh doanh karaoke sang nhà hàng, bán quán ăn mà trong đó có kèm theo hát hò. Để hoạt động chui như vậy thì mức độ nguy hiểm càng cao hơn..

Cơ quan chức năng trả lời doanh nghiệp

Ông Trần Thái Sơn, Tổng giám đốc công ty ICOOL chia sẻ: "Từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát và khi xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng thì karaoke khó khăn chồng chất khó khăn. Nếu xác định karaoke là ngành giải trí, các hệ thống đang hướng karaoke vào hoạt động lành mạnh để người dân TP HCM có nơi giải trí lành mạnh thì các cơ quan chức năng cũng cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động, tháo gỡ những khó khăn hiện tại. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tối đa điều kiện mình đang có để đáp ứng quy định và mong muốn các cơ quan chức năng cần cho chúng tôi lộ trình để đáp ứng đúng, đủ các quy định hiện hành.



Ông Nguyễn Khắc Văn (trái) và đại tá Huỳnh Quang Tâm tại buổi tọa đàm

Theo ông Lữ Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng VH-TT quận 10, quận 10 có 16 cơ sở karaoke gia đình, đến nay có 3 cơ sở ngưng hoạt động. Thời gian qua, quận đã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo PCCC. Nhiều cơ sở chấp hành tốt nhưng có cơ sở chưa đáp ứng vẫn hoạt động trá hình nên bị xử phạt 90 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhứt, Phó trưởng Công an quận 1 cho biết trên địa bàn quận 1 có 10 cơ sở thì 4 cơ sở bị đình chỉ và 6 cơ sở ngưng hoạt động. Theo ông, cơ chế quản lý chỉ cần thay đổi một vấn đề thì cần phải thẩm duyệt lại. Tới đây, đơn vị sẽ có những đề xuất quy chuẩn riêng đặc thù cho TP HCM.

Bà Trần Thị Thanh Lý, Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM, mong muốn công an quan tâm, tháo gỡ để các doanh nghiệp karaoke sớm hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân.

Phát biểu tại toạ đàm, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM, khẳng định karaoke là một dịch vụ thiết thực, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố. Đây là dịch vụ mang tính đặc thù, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ và thực tế nhiều vụ việc đã xảy ra ở một số nơi trên cả nước. Do đó, pháp luật có quy định đây là loại hình kinh doanh có điều kiện, yêu cầu về PCCC rất cao, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC mới được hoạt động

"Các cơ sở kinh doanhcải tạo, sửa chữa và phải được thẩm duyệt, thẩm duyệt lại theo quy định nhưng có những cơ sở sửa chữa lại không tuân thủ quy định thiết kế và thẩm định lại. Cũng có trường hợp có làm hồ sơ nhưng thiết kế không đạt yêu cầu. Đó là thực trạng trong thời gian qua ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Ngoài ra, do yêu cầu quy chuẩn cao nên thực hiện theo quy định hiện nay rất khó. Cơ chế quy định thay đổi cải tạo phải thiết kế thẩm định lại, công trình đã hoạt động nhưng có thay đổi nhỏ cũng vẫn phải nghiệm thu lại, rất mất thời gian", đại tá Huỳnh Quang Tâm nhấn mạnh.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm phát biểu tại hội thảo

Chia sẻ với các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực karaoke, đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết sắp tới Công an TP HCM sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt liên hệ với các cơ sở kinh doanh karaoke để hướng dẫn chi tiết, cụ thể về tháo gỡ những khó khăni.

Đồng thời, Công an TP HCM sẽ tiếp tục kiến nghị với Bộ Công an về việc áp dụng việc thẩm duyệt lại các cơ sở với tiêu chí cơ sở đưa vào hoạt động ở thời điểm nào thì áp dụng quy định ở thời điểm đó. Đối với cơ sở thay đổi nhỏ, đã được thiết kế nghiệm thu rồi thì không phải thẩm duyệt lại.

"Công an TP HCM cũng đang tham mưu để tổng hợp hết các khó khăn vướng mắc để Công an TP HCM tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các bộ ngành chức năng"- đại tá Huỳnh Quang Tâm thông tin.