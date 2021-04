Ngày 15-4 vừa qua, Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh đề tại TP HCM, thu giữ hơn 500 tỉ đồng. Đường dây đánh đề này hoạt động gần 3 năm nay với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ mới như tin nhắn iMeseage, Telegram… để điều hành.

Trước đó, vào tháng 1-2021, Bộ Công an cũng đã triệt phá đường dây tổ chức đánh đề "khủng" trên địa bàn TP HCM. Tổng số tiền đánh đề trong đường dây này lên đến 300 tỉ đồng.

Đường dây đánh đề tại TP HCM, với số tiền hơn 500 tỉ đồng, vừa bị Bộ Công an triệt phá

Nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc về tệ nạn cờ bạc này. Bạn đọc Nguyễn Văn Tín trăn trở: "Không chỉ là đánh đề mà nạn tín dụng đen cũng báo động, mong Bộ Công an tập trung đánh mạnh vào bọn tín dụng đen cho vay nặng lãi, bọn "ngân hàng cột điện" và bọn cho vay qua App… những "dịch vụ" này trong thời gian qua đã gây nhiều hệ lụy cho xã hội".



Bạn đọc Hồng Ngự lo lắng: "Đánh đề có từ rất lâu, từ khi có xổ số, không ngờ ngày càng "biến tướng" gây nguy hại cho xã hội".

Theo bạn đọc Huu Nhat, có lẽ nạn đánh đề chỉ hết trừ khi không còn dịch vụ xổ số. Cao điểm dịch bệnh Covid-19 năm rồi, dịch vụ xổ số phải tạm ngưng và thời gian này chẳng có ai đánh đề.



Bạn đọc Phamducnga cũng đồng tình: Để hạn chế những mặt trái từ xổ số, nên chăng cơ quan chức năng xem xét thay thế bằng hình thức khác phù hợp hơn?

Bạn đọc Nguyen Viet Nam thì bất bình ở một góc nhìn khác: "Chỉ triệt phá nạn cờ bạc mà phải điều động cả Bộ Công an vào TP HCM để phá án!". Bạn đọc Từ cũng thắc mắc "Vậy công an sở tại đâu? Sao toàn là Bộ Công an phá án?"...

Những đường dây đánh đề với số tiền từ 300 đến 500 tỉ đồng là khoản tiền không hề nhỏ. Đáng nói là tình trạng cờ bạc này tồn tại ở địa phương đã khá lâu nhưng đến bây giờ mới bị triệt phá bởi Bộ Công an. Như vậy, trách nhiệm quản lý địa bàn trong thời gian qua của chính quyền địa phương, trách nhiệm của công an địa phương, cảnh sát khu vực ở đâu?



Theo nhiều bạn đọc, nếu cảnh sát khu vực làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát địa bàn, tích cực phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tại địa phương, tận dụng tốt "bí kíp" tai mắt từ người dân thì khó có tệ nạn nào có thể dễ dàng tồn tại ở khu phố.



Nhiều bạn đọc bày tỏ: "Mong các cơ quan chức năng liên quan sớm chấn chỉnh lại việc quản lý địa bàn, để hạn chế thấp nhất những tiêu cực có thể xảy ra, để người dân có thể an tâm tin tưởng vào sự nghiêm minh của chính quyền địa phương".