Một trong những con đường mà người dân than nhiều nhất là đường ĐT 746 đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên, có chiều dài khoảng 26 km.



Đường xấu, xe tải chạy bạt mạng

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (35 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ) cho biết sợ nhất là xe ben, xe tải nối đuôi nhau ngày đêm qua tuyến đường này, khiến mặt đường xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà". Trời nắng, xe tải chạy kéo theo bụi đất mịt mù, còn mưa xuống thì mặt đường trơn trượt, lầy lội, các "ổ voi" ngập nước, nhiều người đi xe máy té ngã.

"Gần đây, đường đã được dặm vá đẹp hơn nhưng tình trạng xe tải chạy bạt mạng, bất chấp giờ giấc vẫn xảy ra đều đặn, vì vậy mỗi lần đi qua đường này là hoang mang" - chị Linh thở dài.

Việc xe tải chạy bạt mạng còn khiến bụi bay mù mịt vào nhà dân. Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân sống ngay mặt tiền đường ĐT 746 thuộc xã Thường Tân, than: "Bụi nhiều đến nỗi nhà tôi dù đóng cửa kín, che bạt nhưng vẫn không tránh được bụi. Hít khói bụi, ô nhiễm thế này không sớm thì muộn chắc cũng mắc bệnh. Hồi trước, vợ chồng tôi mở tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà buôn bán nhưng hễ mở cửa thì bụi bay mù mịt vào nhà, cứ cách 1 giờ là phải lau chùi. Còn đóng cửa thì không bán được hàng, lâu dần chúng tôi bỏ buôn bán luôn".

ĐT 742 là tuyến đường huyết mạch nối từ TP Thủ Dầu Một đi qua KCN VSIP II-A mở rộng, hướng về huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, lên Bình Phước và một số tỉnh Tây Nguyên. Không chỉ xe tải, xe container hay xe ben mà cả xe khách cũng đi qua đoạn đường này. Trong khi đó, lòng đường ở đoạn "nút cổ chai" chỉ rộng khoảng 7 m.

Theo ghi nhận, mỗi ngày lưu lượng xe qua lại trên đường ĐT 742 rất nhiều, đoạn "nút cổ chai" bắt đầu từ UBND xã Phú Chánh đến cầu Thợ Ụt có chiều dài khoảng 2 km, luôn là "ác mộng" của người đi đường.

Anh Trần Văn An (22 tuổi) ngao ngán: "Mỗi lần đi làm qua đoạn đường này là tôi nổi da gà, xe chạy loạn xạ, đường quá nhỏ nên cứ gặp xe lớn là tôi phải chạy ra ngoài đường đất hoặc dừng hẳn lại. Có những lần suýt bị xe container va trúng".

Cũng chính vì đường quá nhỏ, xe nhiều nên tình hình giao thông ở đây hết sức phức tạp, xe sau thường tông xe trước nên đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra.

Một tuyến đường khác mà mỗi lần nhắc tên, người dân lại sợ là đường ĐT 743. Anh Lê Anh Hựu, một người dân kinh doanh trên đường này (đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An), kể những năm gần đây, xe tải trọng lớn di chuyển với mật độ dày đặc từ sáng đến tối, xe máy bị xe container, ôtô tải ép, buộc phải leo lên vỉa hè. "Giờ cao điểm, kẹt xe hàng giờ, nhất là khu vực vòng xoay ngã sáu, từng dòng xe nối đuôi nhau, đi 1 km mà có khi hơn 30 phút vẫn chưa thể thoát ra được. Xe máy muốn sang đường phải len lỏi, di chuyển lọt thỏm giữa 2 làn xe container" - anh Hựu nói.

Đoạn đường “nút cổ chai” ĐT 742 với xe tải trọng lớn chạy lấn hết đường của người đi xe máy

Chờ đợi đến bao giờ?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tấn Thy - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phú Chánh - cho biết qua tiếp xúc với người dân, ai cũng mong dự án nâng cấp và mở rộng đường ĐT 742 đoạn qua địa bàn được thực hiện sớm, đặc biệt là đoạn "nút cổ chai" có đến 2 trường học, mỗi ngày các em học sinh và phụ huynh đi qua rất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Được biết, dự án nâng cấp và mở rộng đường ĐT 742 đoạn qua xã Phú Chánh đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn "án binh bất động". Theo ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, năm 2019 tỉnh giao cho UBND thị xã thực hiện dự án giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT 742 đoạn qua TP Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Hiện thị xã đang triển khai dự án nghiên cứu tiền khả thi nhưng đến tháng 6-2021, tỉnh lại có văn bản trả lời là chưa thực hiện được vì nguồn vốn quá lớn (?).

Còn tại đường ĐT 746, theo người dân địa phương, đường nhanh xuống cấp do là tuyến độc đạo để những xe tải chở đá từ các mỏ đá ở xã Tân Mỹ và Thường Tân đến những địa phương khác tiêu thụ. Các đoạn đường gần mỏ đá bị hư hỏng rất nặng, như đoạn trước mỏ đá Tân Mỹ, Thường Tân và Hoa Tân An. Ngoài ra, nhiều xe tải thường xuyên chở đá đầy ắp, che chắn không cẩn thận khiến đá rơi vãi xuống đường. Đặc biệt, khi có lực lượng chức năng lập chốt xử lý trên tuyến đường ĐT 746 thì nhiều xe tải chạy vào các tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Tân Mỹ và Thường Tân để tránh né.

Với đường ĐT 743, theo ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, dự án nâng cấp, mở rộng đường từ miếu Ông Cù (TP Thuận An) đến cầu vượt Sóng Thần (TP Dĩ An) có tổng chiều dài 12,3 km, quy mô 6 làn xe, khởi công từ năm 2015 đến nay vẫn chưa hoàn thành do nhiều đoạn vướng đền bù, giải tỏa mặt bằng.

Từ đầu năm 2022, HĐND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương cho dự án giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT 743 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, số vốn kéo dài sang năm 2022 gần 70 tỉ đồng.