Nhiều người đã thót tim sau khi xem đoạn clip 3 học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, TP Biên Hòa trên xe đưa rước đang chạy bất ngờ bị văng xuống đường" (sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 30 ngày 26-11 và được tung lên mạng sau đó).

Bạn đọc Kiên tức giận: "Bó tay với nhà xe và nhà trường. Nhà trường nghĩ sao mà lại đi thuê 1 chiếc xe không an toàn để chở học sinh, mà lại là học sinh nhỏ. Việc để cho các cháu nhỏ ngồi trên ghế nhựa, không cài dây an toàn là hết sức nguy hiểm. Các cháu không lọt xuống xe thì cũng có nguy cơ đập đầu vào thành xe gây chấn thương sọ não chứ không phải chơi. Tài xế quá cẩu thả".

"Nếu các em ngồi trên ghế có lưng dựa là không thể rơi ra khỏi xe với cú "cua" này, có lẽ 3 em bị rớt xuống đường là do bị nhét ra sau ngồi trên ghế nhựa"- bạn đọc Nguyễn Tấn Phương bức xúc.

Bạn đọc Nguyen Van Quang chỉ ra: "Có mấy lỗi như sau: một là, lái xe không đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe; hai là, xe chở khách dùng ghế nhựa là sai, có thể do vượt quá số người quy định nên phải dùng ghế nhựa cho học sinh ngồi?".



Bạn đọc Hai phân tích thêm: "Không có lý do gì để biện minh cho tài xế và cô giáo trên xe. Trẻ em thì hiếu động. Người lớn phải quản các em chứ không đổ thừa. Theo clip thì tài xế phóng khá nhanh, không đóng cửa cẩn thận, khi xảy ra tai nạn thì viện lý lẽ này nọ".

3 học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, TP Biên Hòa trên xe đưa rước đang chạy bất ngờ bị bung cửa sau văng xuống đường.

Dư luận không thể không lo lắng khi đây là lần thứ 3 trong thời gian gần đây, học sinh bị tai họa từ xe ô tô đưa rước.

Trước đó, tháng 8-2019, một học sinh lớp 1 ở Trường Tiểu học Gateway (Hà Nội) đã tử vong, nguyên nhân được cho là bị bỏ quên trên xe đưa rước của trường (tài xế và cô bảo mẫu đã quên không kiểm tra sau khi đóng cửa xe).

Tháng 9-2019, tiếp tục 1 học sinh Trường Mầm non Đồ Rê Mí (Tiên Du, Bắc Ninh) bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường (cũng do tài xế không kiểm tra sau khi đóng cửa xe). May mắn cháu chỉ bị sốc nhiệt, được đưa đến bệnh việc kịp thời và sức khỏe ổn định sau đó.

Bạn đọc Dân Tui bất bình nêu ý kiến: "Đây là lời cảnh tỉnh cho các tài xế xe hợp đồng chuyên chở học sinh. Đừng vì một giây phút lơ là mà không kiểm tra chốt khóa cửa xe cho an toàn, cả khi các cháu ngồi trong xe cũng luôn phải ngó chừng, cũng như nhắc nhở các cháu không được đùa giỡn khi xe đang chạy".

Nhiều bạn đọc cho rằng nhà trường phải có trách nhiệm trong việc thuê chọn xe đưa rước học sinh, bắt buộc xe phải đảm bảo an toàn khi chuyên chở. Đặc biệt, là tài xế xe đưa đón học sinh phải luôn đảm bảo sự an toàn trước khi xe lăn bánh, không thể cẩu thả -dù chỉ là 1 chi tiết nhỏ, càng không thể chủ quan -dù chỉ là 1 giây. Đề nghị cơ quan chức năng không thể bỏ qua trường hợp này, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe.