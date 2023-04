Xem các clip "Choáng với hình ảnh quán ăn ở TP HCM bị "khủng bố" nghi tín dụng đen" ghi lại hình ảnh các đối tượng đe dọa, đập phá quán ăn, đặt vòng hoa tang đe dọa gia đình ông Phạm Quốc Vĩnh (người gửi đơn cầu cứu đến Báo Người Lao Động), nhiều bạn đọc đã thốt lên: "Quá bức xúc".



Một quán ăn bị "khủng bố" giữa "thanh thiên bạch nhật" mà hơn 1 năm qua, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra những đối tượng coi thường luật pháp này.



Bạn đọc Minh Quang viết: "Xem mà quá bức xúc, côn đồ quá lộng hành!". Trong khi đó, bạn đọc Ngoc Anh viết "Không thể nào tin nổi lại xảy ra tình trạng này". Bạn đọc Tấn Lộc thì bình luận: "Chưa bàn tới yếu tố vay nợ nhưng một đám côn đồ, hung hãn lao vào tấn công 1 cơ sở kinh doanh như vậy thì cần xem lại trách nhiệm nhà chức trách địa phương".



CLIP: Một quán ăn ở TP HCM bị "khủng bố" nghi tín dụng đen.

Trách nhiệm của cơ quan chức năng địa phương cũng là vấn đề mà phần lớn bạn đọc quan tâm vụ việc này bàn tới. "Có camera khắp nơi truy ra có khó gì đâu?" - bạn đọc Duonghh nêu quan điểm. "Đề nghị Công an quận Tân Phú sớm làm rõ" là nguyện vọng của nhiều bạn đọc như Mạnh Hà, Hữu Xuân…

Tài khoản Anhsonnguyen.ductan@... viết: "Xem clip thật quá kinh hoàng. Côn đồ ngang nhiên lộng hành gây mất an ninh trật tự, khủng bố, phá hoại nơi làm ăn, sinh sống của người dân như vậy mà chính quyền địa phương, công an tại khu vực không hay biết mà biết cũng không xử được là sao? Có vấn đề gì đằng sau vụ việc? Không chỉ dân quanh khu vực đó mà chúng tôi, những người dân tuân thủ pháp luật cũng lo sợ ngày nào đó tệ nạn này lan rộng thì không biết sẽ ra sao. Mong các cấp chính quyền có biện pháp xử lý đúng người, đúng tội để người dân được tin tưởng và có cuộc sống bình an".

Bạn đọc Thường Mạnh bày tỏ: "Lộng hành quá! Nếu Đảng ủy, UBND quận Tân Phú ra chỉ đạo nghiêm trị sẽ tìm ra nhóm thủ phạm".

Bài viết "Một người vay nợ, cả nhà bị "khủng bố" cũng nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi vụ việc đang vướng mắc điều gì mà cơ quan chức năng chưa thể làm rõ, xử lý người liên quan.