Nhà chức trách cũng cử người liên tục ra vào hiện trường để thu thập thông tin, điều tra vụ việc.



Trong động thái làm rõ sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng gửi giấy triệu tập 4 cá nhân là chủ một số thửa đất trên tờ bản đồ số 4 thuộc hẻm 15/2 Yên Thế, phường 10, TP Đà Lạt cùng 2 doanh nghiệp đến cung cấp thông tin. Buổi làm việc sẽ diễn ra vào ngày mai (6-7).

Chủ các thửa đất đất được triệu tập đều đang ngụ tại TP Thủ Đức, TP HCM. Hai doanh nghiệp được triệu tập gồm Công ty CP Xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng (đơn vị tư vấn thiết kế và thi công) do ông Nguyễn Uy Vũ làm giám đốc cùng Công ty TNHH Hà Phát Thịnh (đơn vị thẩm tra bản vẽ thiết kế) do bà Nguyễn Thị Diễm My làm giám đốc.

Ngoài ra, theo thông tin phóng viên có được, cơ quan điều tra và Sở Xây dựng cũng đã mời làm việc đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường 10, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt và một số cán bộ Đội Trật tự xây dựng thuộc Phòng Quản lý đô thị.

Hiện trường vụ sạt lở khu đất 15/2 Yên Thế xuống hẻm 36 Hoàng Hoa Thám khiến 2 người tử vong

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 4-7, một lãnh đạo Sở Xây dựng xác nhận việc mời, triệu tập các cá nhân, tập thể nêu trên đến làm việc, cung cấp thông tin. Phía sở tham gia tổng hợp thông tin vụ việc còn đơn vị làm việc chủ đạo là cơ quan điều tra.

"Sở đang thu thập thông tin, làm việc với các bên liên quan để "vẽ" nên một bức tranh tổng quan về quá trình vụ việc, làm rõ đâu là vấn đề khách quan, đâu là vấn đề chủ quan. Từ đó cơ quan chức năng sẽ có nghiên cứu, đánh giá và báo cáo sau. Hiện tại chưa có một đánh giá hay kết luận nào về nguyên nhân vụ việc" - vị lãnh đạo sở nói.

Liên lạc với Chủ tịch UBND phường 10 là ông Tôn Thất Thanh Vũ, ông cho biết "đang bận họp". Công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở thuộc thẩm quyền của UBND TP Đà Lạt. Phía phường đã cắt cử người bảo vệ hiện trường và phối hợp khi có yêu cầu.

Trước đó, cùng với việc khởi tố vụ án của cơ quan công an, UBND TP Đà Lạt đã đình chỉ công tác một trưởng phòng và yêu cầu cán bộ liên quan không rời thành phố để phối hợp điều tra.