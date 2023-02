Ngày 16-2, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đảng bộ, sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn năm 2022 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Sawaco Trần Quang Minh cho biết trong năm 2022, Sawaco đã bám sát tình hình thực tiễn, đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ với chủ đề "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đột phá cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng" và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tỉ lệ hộ dân TP được sử dụng nước sạch đạt 100%; tỉ lệ nước thất thoát thất thu bình quân đạt 18,24%, thấp hơn 0,22% so với kế hoạch, giảm 1,74% so với bình quân năm 2021; tổng sản lượng nước sản xuất 702,412 triệu m3; sản lượng nước tiêu thụ 574,275 triệu m3; gắn mới 26.056 đồng hồ nước…

Nghi thức ký kết thi đua giữa Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn Sawaco

Theo ông Trần Quang Minh năm 2023, là năm bản lề hết sức quan trọng đối với Sawaco. Ngoài việc đảm bảo sản xuất và cung cấp nước liên tục, an toàn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước, chất lượng nước cho TTP theo kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Đồng thời, Sawaco tiếp tục thực hiện đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hướng đến cấp nước thông minh; đột phá cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; triển khai thực hiện đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các công trình phát triển mạng lưới cấp 1 trọng điểm; tiếp tục đầu tư phát triển mạng phân phối ở các khu vực huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Quận 12... đảm bảo mục tiêu đến năm 2025: Cơ bản 100% hộ dân TP có đồng hồ nước tại nhà; hoàn thiện mạng lưới truyền tải chính đảm bảo áp lực nước đến các khu vực cuối nguồn; cấp nước thông minh qua Trung tâm quản lý vận hành hệ thống cấp nước TP; tương tác giữa ngành cấp nước với khách hàng qua các ứng dụng công nghệ thông tin, đồng hồ nước thông minh; cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nâng cao chất lượng nước đầu ra; tỉ lệ thất thoát nước thấp hơn chỉ tiêu đăng ký (dưới 17,5%)…

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Sawaco Dương Hồng Nhân đề nghị lãnh đạo các đơn vị xây dựng và triển khai ngay các kế hoạch, các chương trình hành động để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, lãnh đạo các đơn vị phân công phân nhiệm vụ thể, thời gian thực hiện để bảo đảm rằng đến cuối năm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tại hội nghị các đơn vị thuộc Sawaco đã ký kết thi đua – hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Dịp này, 12 tập thể, 154 cá nhân của Sawaco hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 được nhận bằng khen của UBND TP HCM; nhiều cá nhân, tập thể Sawaco nhận cờ thi đua, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP HCM; 30 tập thể lao động xuất sắc cũng được Sawaco biểu dương.