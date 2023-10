Đáng lo hơn là trong quá trình ra quân tổng kiểm tra PCCC tại nhiều quận huyện, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm về công tác PCCC của nhiều chủ kinh doanh nhà trọ. Nguy cơ, hiểm họa cháy nổ thật sự khó lường.



Không thể biện minh rằng việc chủ kinh doanh nhà trọ xây dựng sai phép, trái phép là do thiếu hiểu biết hoặc không nắm luật. Thực tế họ biết việc đó là hành vi trái pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính; thậm chí là bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm có tính chất nghiêm trọng nhưng vẫn bất chấp, vì mục đích lợi nhuận và vì mức xử phạt vi phạm hành chính thấp hơn nhiều so với lợi nhuận thu được hàng tháng.

Các loại hình kinh doanh nhà trọ, phòng trọ đáp ứng phần nào nhu cầu của những người ở tỉnh về thành phố học tập và làm việc, nhất là tại các quận trung tâm thành phố, nên loại hình cho thuê "hộp ngủ" ra đời. Những dạng "hộp ngủ" này chỉ rộng chừng 2-3 m2, chỉ vừa đủ chỗ nằm ngủ cho một người, hầu hết đều không bảo đảm an toàn về PCCC.

Đã đến lúc cần mạnh tay xử lý đối với các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là đối với các hành vi xây dựng sai phép, trái phép, vi phạm công tác an toàn về PCCC của các chủ nhà trọ kinh doanh các loại hình nhà trọ như hiện nay. Xử lý và ngăn chặn kịp thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn PCCC cũng như an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là an toàn cho người thuê trọ.

Cần thiết phải đình chỉ hoạt động ngay, buộc khôi phục lại nguyên trạng ban đầu nếu nhà trọ hoạt động không bảo đảm an toàn PCCC. Xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, "bảo kê" của cán bộ có thẩm quyền khi làm ngơ để chủ kinh doanh nhà trọ xây dựng sai phép, trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.