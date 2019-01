Sửa chữa hay xây mới phải căn cứ vào kiểm định và lấy ý kiến người dân

26/01/2019 04:00

Theo giấy phép xây dựng của Kiến trúc sư trưởng TP HCM, cụm chung cư số 300 Bến Chương Dương (nay là 518 Võ Văn Kiệt) có 5 lô A, B, C, D và E. Ngoài lô E đã nghiêng, qua khảo sát, UBND quận 1 nhận thấy hiện còn 4 căn nhà tiếp giáp bên hông lô này cũng có khả năng bị ảnh hưởng khi sự cố xảy ra. Do đó, UBND quận 1 đề nghị Sở Xây dựng TP HCM cho ý kiến về việc có cần thiết di dời 4 căn nhà này hay không. UBND quận 1 cũng đề nghị Sở Xây dựng TP kiểm định chất lượng công trình ở 4 lô còn lại để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.



Hàng rào được dựng bên ngoài chung cư để hạn chế người ra vào

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết cần phải có đơn vị kiểm định tiến hành kiểm định lại chung cư 518 Võ Văn Kiệt để đánh giá và đưa ra khuyến cáo là gia cố hay đập bỏ, xây mới. Từ kết quả đánh giá đó, quận 1 phải lấy ý kiến người dân để đưa ra quyết định cuối cùng. Theo ông Tuấn, phải chờ kết quả kiểm định thì mới xác định được nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của chủ đầu tư hay đơn vị thi công.

Trong khi đó, một chuyên gia về xây dựng cho rằng việc chính quyền di dời người dân ra khỏi chung cư bị nghiêng là điều cần thiết. Khi chung cư đã nghiêng hơn 1 độ thì tốc độ nghiêng thêm của nó có thể kéo dài vài tháng nhưng cũng có thể trong vòng vài giờ. Về vấn đề chất lượng công trình, vị chuyên gia này cho biết có thể thời điểm xây dựng chung cư, quy chuẩn cho phép sử dụng cừ tràm để làm móng công trình nhưng hiện nay thì không được phép. Do địa hình TP HCM có nền đất yếu nên các dự án nhà ở sau này đều yêu cầu phải đóng cừ bằng bê-tông để bảo đảm an toàn cho công trình.

Về giải pháp xử lý chung cư nghiêng, chuyên gia xây dựng nêu trên cho rằng công nghệ hiện nay có thể gia cố nền móng để công trình đứng vững nhưng an toàn nhất vẫn là đập bỏ, xây lại.

Bài và ảnh: Sỹ Đông