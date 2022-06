Dù vậy, hệ thống vạch kẻ đường ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP HCM gần như biến mất hoặc bị mờ. Cụ thể là ở các đoạn đường cắt, nút giao trên đường Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Trường Chinh, Nguyễn Hữu Thọ…



Vạch kẻ đường tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ không còn

Nguyên nhân là do đường được sửa chữa hoặc trong quá trình thi công hệ thống thoát nước… nhưng không được kẻ vạch lại; hoặc tác động của thời gian, mưa nắng khiến vạch bị mờ.

Vạch kẻ đường dành cho người đi bộ là nơi để người đi bộ băng qua đường một cách an toàn, người điều khiển phương tiện giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ. Vì vậy, vạch kẻ đường bị phai màu hoặc biến mất sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng liên quan sớm khắc phục, góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông.