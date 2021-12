Chiều 22-12, chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người Lao Động phát động và thực hiện tiếp tục đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho trẻ mồ côi do Covid-19 tại hai quận Tân Phú và Tân Bình (TP HCM), mỗi trường hợp 5 triệu đồng.



Tại quận Tân Phú, chương trình đã trao hỗ trợ cho 5 trẻ mồ côi là em V.T.L (SN 2006) mồ côi mẹ, mất cha do Covid-19, hiện sống cùng chị gái; em N.L.B (SN 2016) có mẹ mất do Covid-19, hiện sống cùng cha và 3 chị em khác; N.N.T.V (SN 2015) có cha là lao động chính mất do Covid-19, hiện ở trọ cùng mẹ; em L.K.V (SN 2006), mẹ mất vì Covid-19, cha chạy xe ôm có vấn đề về thần kinh, gia đình có 3 anh em, lớn nhất sinh năm 2000; N.T.Đ.H (SN 2011) mẹ mất do Covid-19, hiện sống cùng cha là tài xế.



Tại quận Tân Bình, chương trình "Tình thương cho em" đã hỗ trợ 3 hoàn cảnh trẻ mồ côi là em N.T.T (SN 2009) có cha mất do Covid-19, hiện sống cùng mẹ và chị gái là sinh viên năm cuối ngành dược; 2 chị em Đ.T.V (SN 2007) và Đ.T.S (SN 2010) có cha mất do Covid-19, hiện sống cùng mẹ là giáo viên cấp 2.

Bà Lê Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, đánh giá chương trình "Tình thương cho em" mang ý nghĩa hết sức nhân văn, kịp thời hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh thương tâm sau đại dịch. Bà Hồng cho biết nhiều gia đình khi nhận được thông tin được bạn đọc Báo Người Lao Động quan tâm, hỗ trợ nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau người ở lại đã không khỏi xúc động.



Theo ông Lê Phúc Hậu, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận Tân Phú, dù tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn còn rất nhiều trẻ không may mồ côi do đại dịch cần được động viên, giúp đỡ vượt qua khó khăn.



Cảm ơn sự chung sức hỗ trợ chăm lo cho những hoàn cảnh trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 của chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Tân Phú nhấn mạnh: "Báo Người Lao Động là 1 trong những tờ báo đã tiên phong trong công tác hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19. Chương trình "Tình thương cho em" của Báo đã góp phần cùng chính quyền quận Tân Phú kịp thời chăm lo cho các em".