Khởi tố gã chồng có máu sát thủ

Sáng 16-9, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Ngọc Thuận (21 tuổi; xã Quế An, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-9, tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, Thuận mâu thuẫn rồi đánh vợ là chị L.T.T.T (18 tuổi) đang chăm con ốm tại khoa nhi của trung tâm này. Thấy Thuận đánh vợ, ông Trần Phước Hùng (62 tuổi, nhân viên bảo vệ tại trung tâm) vào can ngăn thì bị Thuận đâm và tử vong sau đó.