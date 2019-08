Theo thông tin ban đầu, ông An là chồng của bà Lâm T. M (31 tuổi, đang mang thai gần 7 tháng). Vào tối 16-8, khi bà M đang nằm ngủ trong nhà, ông An đi nhậu về đã to tiếng chửi mắng, rồi dùng cây gỗ đánh lên đầu, tay chân vợ.



Quá hoảng loạn, người vợ đang mang thai bỏ chạy ra ngoài, liền bị ông An cầm dao đuổi theo chém tới tấp đến hôn mê. Đến khi nhiều người hàng xóm lao vào can ngăn, ông An mới chịu dừng tay.

Bà M đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM (Ảnh: Phương Thùy)

Sau đó, bà M được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân được chẩn đoán bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ, tay chân gãy nhiều xương. Ngoài ra các vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng. Hai mắt nạn nhân hiện không nhìn rõ.

Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, sợ bị chồng dọa giết nếu không về lại địa phương, bà M đã xin xuất viện trở về. Tiếp nhận thông tin về vụ việc trên, Công an huyện Tánh Linh đã cử cán bộ điều tra lấy lời khai của những người liên quan, đưa nạn nhân giám định thương tật để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó ông An đã nhiều lần đánh đập vợ trong lúc hai người chung sống. Ngành chức năng huyện Tánh Linh đã phạt hành chính ông An về hành vi trên.