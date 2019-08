Vụ việc được camera ghi lại lúc 7 giờ 30 phút, một xe container lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đến ngã tư giao nhau với đường Đặng Văn Mây khi ôm cua thì thùng container rớt xuống đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Thế nhưng vẫn có rất nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động đã bức xúc và lo lắng về tình trạng container "bay" trên đường.

Bạn đọc Thanh Tịnh liệt kê: Tình trạng thùng container bất ngờ "bay" xuống đường có thể nói là đáng báo động. Do tắc trách của tài xế nên nhiều sự cố về container đã xảy ra trong thời gian qua. Không khó để cập nhật những vụ việc như trên, cụ thể như ngày 17-7, một xe container lưu thông hướng từ bệnh viện quân đoàn 4 đi cầu vượt Sóng Thần, đến nhà khách Quân đoàn 4 thuộc thị xã Dĩ An (Bình Dương) thì bất ngờ thùng container bị ngã xuống đường. Ngay lúc này, một phụ nữ chạy xe máy gần đó không may bị thùng container đè trúng vào người. Ngày 5-8, một xe container ôm cua lên cầu vượt trạm 2, quận 9, TP HCM cũng bất ngờ "bay" thùng container xuống đường (đè trúng 1 xe tải đang dừng đậu trên đường)...

Thùng container "bay" xuống đường ở Bình Dương ngày 25-8

Bạn đọc Lê Thị Nga đã viết: Sự cố container ở Bình Dương ngày 25-8 kinh khủng quá, may không có ai bị gì, đề nghị xử nghiêm tài xế vì vô trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường.

Bạn đọc Sự Đời góp thêm ý kiến: Cũng may là tài xế phát hiện và thắng kịp nên thùng xe container chỉ ngã từ từ, nếu không thùng xe container sẽ "văng" ra xa hơn thì hậu quả sẽ khó lường, đã lái xe "công" thì tài xế phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông.

Bạn đọc cũng "mổ xẻ" nhiều về yếu tố an toàn khi tham gia giao thông của xe container: Trước khi lăn bánh tài xế phải có trách nhiệm kiểm tra việc khóa chốt an toàn của thùng container; Loại xe này nếu không cài chốt an toàn, khi lưu thông sẽ rất nguy hiểm. Các sự cố "bay thùng" đa phần là do tài xế đã "cố tình" xem thường mạng người, vì vậy cần phạt tù mới đủ sức răn đe.

Ngoài ra, bạn đọc có email bacchin@yahoo.com đề nghị: Cơ quan chức năng cần phải lưu tâm sát sao hơn nữa vấn đề này từ khâu kiểm định, kiểm tra chất lượng xe container; kiểm tra khi đang lưu thông, sớm hoàn thiện những đường vành đai cho xe container, hạn chế tối đa xe container chạy vào khu dân cư.