Tỉ lệ thất thoát nước của TP HCM còn 23,31%

Sáng 15-1, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tổ chức hội nghị tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018.



Theo báo cáo, doanh thu năm 2018 của Sawaco đạt 4.753 tỉ đồng, sản lượng tiêu thụ nước toàn TP đạt 1,87 triệu m3/ngày đêm. Năm 2018, các đơn vị thành viên gắn mới gần 60.000 đồng hồ nước, đạt 87,81% kế hoạch. Lý do việc gắn mới đồng hồ không đạt kế hoạch đề ra là do Sawaco gặp khó khăn về tài chính nên buộc phải giãn tiến độ thực hiện các dự án phát triển mạng lưới và kiểm soát chi phí gắn đồng hồ nước. Điều đáng chú ý là tỉ lệ thất thoát nước được kéo giảm xuống còn 23,31% là tỉ lệ giảm sâu nhất từ trước đến nay, trong đó, Công ty CP Cấp nước Gia Định giảm 4,19% so năm 2017.

Ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Đảng ủy Sawaco, cho biết năm 2019 đơn vị này sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo 100% người dân TP HCM được cung cấp nước sạch

Trong tình hình khó khăn về tài chính, Sawaco vẫn duy trì tỉ lệ 100% hộ dân được cung cấp nước sạch bằng các giải pháp: đồng hồ nước tại nhà, đồng hồ tổng tại các khu vực dân cư không có điều kiện về hạ tầng để lắp đặt đường ống cấp nước, bồn nước tập trung và thiết bị lọc tại các khu vực dân cư rải rác.

Lãnh đạo Sawaco thừa nhận công tác phát triển mạng lưới vẫn chậm so với kế hoạch do nhiều nguyên nhân, như: công tác khảo sát thiết kế và thỏa thuận hướng tuyến kéo dài do danh sách các hộ dân có thay đổi bổ sung; nhiều khu vực dân cư rải rác, hạ tầng chưa hoàn chỉnh nên phải chờ phối hợp với các công trình hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, khoảng 5.000 hồ sơ tại huyện Bình Chánh chưa đủ điều kiện về pháp lý theo Quyết định số 20 năm 2007 của UBND TP nên chưa thể gắn đồng hồ.

Theo Sawaco, do giá nước mới theo lộ trình 2018-2022 vẫn còn chờ UBND TP phê duyệt nên đơn vị này gặp nhiều khó khăn khi triển khai các dự án đảm bảo cấp nước an toàn, đầu tư mạng lưới cấp nước và gắn đồng hồ mới. Tỉ lệ thất thoát nước giảm sâu nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

