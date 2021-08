Tính đến 6 giờ ngày 20-8, TP HCM có 166.6272 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng; số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 40.451 người và tại các cơ sở cách ly tập trung là 14.015 người; hàng triệu người đang thực sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn do mất việc, bị phong tỏa...



"Không để người dân nào thiếu ăn"

Thực hiện chủ trương của Chính phủ "Nhất thiết không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế", chính quyền TP HCM đã có nhiều chính sách chăm lo cho người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Mới đây nhất, ngay khi kéo dài việc áp dụng Chỉ thị 16 đến hết ngày 15-9, UBND TP HCM đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ hơn 27.968 tỉ đồng và 142.200 tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ và lương thực cho người lao động nghèo để họ yên tâm ở tại chỗ, tuân thủ các quy định phòng chống dịch, tránh tình trạng rời thành phố sang các tỉnh khác hoặc về quê tránh dịch.

Trước đó, ngày 25-6, HĐND TP HCM đã thông qua gói hỗ trợ 886 tỉ đồng để hỗ trợ cho người bị cách ly, người tham gia công tác phòng chống dịch, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, lao động tự do bị mất việc… Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em và chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người lao động, người dân nghèo tiếp tục gặp khó khăn, TP HCM hỗ trợ đợt 2 cho 3 nhóm đối tượng: lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động; hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố; lao động trong các nhà trọ, khu lưu trú, xóm nghèo ở khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn, không phân biệt người tạm trú hay thường trú. Tổng kinh phí hỗ trợ 3 đối tượng trên là 900 tỉ đồng từ ngân sách thành phố và xã hội hóa.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải thăm và tặng quà người dân quận Tân Bình Ảnh: Hồ Long

Đáng chú ý, thành phố đã triển khai hoạt động Trung tâm Tiếp nhận và Hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 và thí điểm các trung tâm an sinh tại quận 5, 7 và 12. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực chuẩn bị sẵn sàng 1 triệu túi an sinh để tiếp tế cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Cùng với đó, TP HCM sẽ hỗ trợ kinh phí thuê phòng trọ, tổ chức tiêm vắc-xin để người dân yên tâm ở lại nơi cư trú. Đối với các F0 đang được chăm sóc tại nhà, thành phố sẽ chăm lo hỗ trợ túi an sinh cho các F0 có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay trong những ngày đầu tháng 8, thành phố đã tổ chức 24 đoàn đi đến khu vực phong tỏa của các quận, huyện trao những chiếc túi an sinh cho các hộ nghèo. Hình ảnh lãnh đạo TP HCM đến các khu phố, thăm hỏi người nghèo và tặng các túi an sinh cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền TP HCM. Đúng như cam kết không ai bị bỏ lại phía sau, không để hộ gia đình nào thiếu đói...

Vạn tấm lòng hướng về đồng bào TP HCM

Ngoài sự chăm lo của chính quyền thành phố, các tỉnh, thành trong cả nước, trực tiếp hoặc thông qua các hội đồng hương tại TP HCM gửi lương thực, thực phẩm, tiền ủng hộ người dân TP HCM, trong đó có con em các địa phương. Mới đây nhất, TP Hải Phòng đã thống nhất hỗ trợ hộ gia đình người Hải Phòng đang ở TP HCM gặp khó khăn mỗi hộ 2 triệu đồng. Phải nói rằng, tinh thần tương thân tương ái, truyền thống "lá lành đùm lá rách" đã phát huy ở mức rất cao.

Song song đó, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị đã quyên góp tiền, lương thực, thực phẩm, khẩu trang… đưa đến những nơi bị cách ly, phong tỏa. Điển hình cho hoạt động xuyên suốt, kịp thời, không ngại khó khăn, nguy hiểm là 2 chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" và "Tổ quốc cần, cả nước chung tay" của Báo Người Lao Động, hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Không chỉ hỗ trợ về tiền, lương thực, thực phẩm, nhiều đoàn thể, nhóm thiện nguyện hỗ trợ bình ôxy y tế, thuốc, vật tư y tế, xe cứu thương... kịp thời cấp cứu những trường hợp F0 nặng. Có thể kể Dự án "ATM ôxy" của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và PHG Smart home thực hiện, hay đội xe tình nguyện của Liên đoàn Xe đạp môtô thể thao TP HCM…

Đáng quý hơn nữa, nhiều nhóm thiện nguyện còn huy động xe cấp cứu, nhân lực để hỗ trợ những trường hợp không may qua đời. Họ thực hiện công tác thiện nguyện, xông pha vào điểm nóng với tâm thế cứu người trong cơn hoạn nạn, bất chấp hiểm nguy luôn rình rập.