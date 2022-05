Yêu thương đúng cách

Theo TS tâm lý Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc Phân viện Miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - ở lứa tuổi này, trẻ có sự thay đổi mạnh mẽ về các đặc điểm thể chất, sinh lý và tâm lý. Đây sẽ là giai đoạn đánh dấu một cột mốc quan trọng của mỗi người khi từ một cậu bé, cô bé, trẻ sẽ đón nhận một sự thay đổi để trở thành một người trưởng thành trong tương lai.

Vì thế, trẻ có những biểu hiện thể hiện rõ cá tính của mình. Bên cạnh những đặc điểm tích cực (có hiểu biết sâu rộng về thế giới xung quanh, có tính tự lập, biết quan tâm người khác...) thì cũng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện chưa tích cực (bắt chước những hành vi sai lệch, hình thành cái tôi một cách quá mạnh...).

Về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên một trường THCS tại quận 7 (TP HCM), cho rằng điều quan trọng nhất đó là cha mẹ hãy đặt mình vào vị trí của con để cư xử khoan dung, độ lượng. Mỗi đứa trẻ có một cách nghĩ, một thế giới cảm xúc riêng mà cha mẹ cần tìm hiểu về thế giới ấy mới có thể dạy dỗ được con.

"Tôi được biết rất nhiều học sinh khi có vướng mắc với cuộc sống, bạn bè, thay vì về tâm sự với cha mẹ thì lên mạng internet để cầu cứu, tìm sự giúp đỡ từ những người xa lạ, những người bạn ảo quen qua mạng.

Nhưng thực tế những lời an ủi đó dù thể hiện sự thấu hiểu, ấm áp đến đâu cũng không thể so sánh được với những cái siết tay, những cái ôm an ủi, đồng cảm ngoài đời thực. Nhiều học sinh tâm sự với tôi, điều các con cần là được ngồi bên tâm sự, kể lể những khó khăn, vướng mắc của mình và nhận lại từ cha mẹ những cái ôm ấm áp.

Vậy nên, cha mẹ hãy cứ yêu thương và tôn trọng con đúng cách, thế giới của con sẽ mở ra với chúng ta" - cô Thu Hiền nhấn mạnh.

Ý Linh ghi