Trị sao đối với loại chủ tàn độc như vậy?

23/07/2018 13:47

Sau vụ cậu bé Hào Anh ở Cà Mau bị đánh đập tàn nhẫn, người chủ đã bị pháp luật xử nghiêm, những tưởng nhiều người lấy đó làm bài học để không hành hạ người khác vô cớ nhưng mới đây lại xảy ra một vụ tra tấn người có thể nói là tàn bạo hơn.

Một giờ sáng, một người phụ nữ thân tàn ma dại đến trình báo công an phường Thống Nhất, TP Pleiku việc mình bị chủ đánh đập dã man. Chị Y Nhiêu (SN 1995, trú tỉnh Kon Tum) khai từ năm 2014 xuống phụ quán cà phê cho bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979). Do nghi ngờ chị lấy trộm tiền nên bà Hà đánh đập và đối xử với chị như một con vật. Không chỗ nào trên người chị không có thương tích. Mặt chị bị bà chủ rạch dao lam, dùng bàn ủi và hơ sắt nóng gí vào. Răng gãy do bị búa đập và kìm bẻ. Tai bị kềm cắt rách. Ngón tay cái bị búa đập nát. Bị đánh cây gỗ có đinh vào người, vào vùng kín. Bỏng khắp cả người do bị khò lửa vào da …

Bà chủ đánh đến nỗi chị bị sẩy thai. Chị được người đi đường phát hiện khi bị đánh đến bất tỉnh, được đưa ra ngoài đường nằm….Hành vi thú tính này không chỉ một mình bà chủ gây ra mà còn có một người bạn cùng thực hiện. Không thể tưởng tượng được lại có người quá tàn nhẫn và hành hạ người khác dã man như vậy trong thời đại này.

Bạn đọc Hùng, Vinh, Nguyễn Mạnh Cường, Xuân Quốc, Phi Long, Dangnghiem, Nguyễn Văn Tuyến cùng hàng trăm bạn đọc khác đều phẫn uất thốt lên: "Sao có thể đối xử tàn ác với đồng loại của mình vậy?”. "Dã man quá. Mà không hiểu sao chị này lại chịu đựng tới mức độ như thế này". "Tội ác cứ nghĩ thời đại này không xảy ra". "Đau đớn, xót xa thay. Không còn là con người nữa”....



Sự việc gây rúng động dư luận cả nước này được công an giải quyết bằng cách cho nạn nhân về nhà điều trị vết thương và viết đơn trình báo. Khi mời bà Hà lên đối chất người đàn bà tàn ác này đang trong trạng thái ngáo đá, bà này cho rằng mình bị chị Y Nhiêu "thư" nên mới hành xử như bạo chúa vậy (?!). Hiện công an cho bà Hà đi cai nghiện.

Quá bức xúc vì sau khi gây tội kẻ ác được "ẩn cư", bạn Nguyễn đã đề nghị: "Truy tố hình sự tội giết người vì hành vi đánh đập tra tấn, đem nạn nhân bỏ ống cống phi tang...". Bạn đọc Ykop đề xuất: "Đề nghị cơ quan chức năng nghiêm trị hành vi tra tấn người man rợ. Đền bù thiệt hại cả tinh thần và vật chất cho cô này, khôi phục nguyên hình nguyên vẹn cho cô gái. Xử lý công khai trước xã hội. Thật không còn từ gì để miêu tả hành vi độc ác tàn bạo, ác thú đội lốt người của 2 bà này". Giờ đây, đa số bạn đọc đều có chung một ý nguyện như bạn Trần Thanh Phúc là: "Hãy trừng tri kẻ độc ác này bằng bản án nghiêm khắc, nhanh nhất có thể. Phải trừng trị thích đáng những kẻ coi mạng người như cỏ rác”.

Song Ngọc