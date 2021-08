Chuyện một xóm phải phong tỏa kéo dài vì có F1 hoặc những người không rõ là F gì, âm tính những lần xét nghiệm đầu, đến ngày thứ 15 thử lần cuối để chờ gỡ phong tỏa bỗng dương tính, không phải là do ủ bệnh lâu. Các trường hợp cách ly tập trung 14 ngày, về nhà một thời gian tự test nhanh lại hay test ở địa phương, "hết hồn" thấy dương, càng không phải do ủ bệnh lâu hay do chủng này, chủng kia nên "lạ".



Cách ly tập trung về dương tính, thì do lây chéo. Cách ly tại nhà vẫn dương tính sau 14 ngày, chỉ có 2 khả năng: do ngày test hoặc do mới lây vì cách ly không đúng.

Thông thường F1 sẽ được xét nghiệm ngày 1, 7, 15. Nếu dương tính vào ngày thứ 15, cũng vẫn có thể họ phát bệnh từ khoảng thời gian ngày thứ 8-14 nhưng chưa được xét nghiệm nên chưa biết. Có nơi xét nghiệm đến ngày 21 vẫn thấy dương tính, cũng vì lý do đó: có khi dương lâu rồi, mà chưa xét nghiệm nên chưa biết!

Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cho người dân. Ảnh: HUẾ XUÂN

Nếu xét nghiệm đúng, thường xuyên mà đến ngày 16, 17, thậm chí 21 vẫn có người dương tính, rất có thể những người cách ly tại nhà vẫn còn "giao lưu" với hàng xóm hay trốn ra khỏi khu vực phong tỏa, hay tiếp xúc không an toàn với người bên ngoài khi giao - nhận đồ...

Khi phát hiện 1 hoặc vài F0 trong một con hẻm, việc xác định F1 có thể chỉ là tương đối: người nhà của F0 thành F1 là chắc chắn nhưng những người trong con hẻm đó liệu có ai thành F1 mà không để ý hay không khai báo không? Khi có F0 trong xóm, mọi người phải điểm lại các thành viên trong gia đình, có ai lỡ đi "tám" lòng vòng không? Đừng nghĩ đeo khẩu trang rồi cứ lại gần nhau là an toàn. Khẩu trang, kính chắn giọt bắn, khoảng cách, môi trường thoáng thì mới đủ, mà tốt nhất là "nhà cách ly với nhà".

Trong khu vực phong tỏa, mỗi người nên tự coi mình là có nguy cơ. Nếu không, bạn có thể vô tình gặp gỡ F1 "bỏ sót" nào đó, biết đâu họ đã thành F0 mà chưa xét nghiệm nên chưa biết, để rồi bạn cũng có thể thành F0.

Vì vậy, nếu xóm bạn bị phong tỏa hết đợt này đến đợt khác, hãy nhìn thẳng vào vấn đề, đừng để xóm bạn "bệnh hết thì hết bệnh", bởi điều đó sẽ đánh đổi bằng những ca bệnh nặng, thậm chí là những ca tử vong, mà người lớn tuổi, có bệnh nền sẽ gánh chịu đầu tiên.