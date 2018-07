Vì sao ứng trước cho VWS 9 triệu USD xử lý rác?

27/07/2018 04:05

* Phóng viên: Ông cho biết vấn đề mà VWS đang gặp phải là gì?







Ông DAVID DƯƠNG

- Ông DAVID DƯƠNG, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VWS: Hôm 5-1-2018, Thường trực Chính phủ có thông báo chỉ đạo Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục thanh tra VWS để làm rõ khoản tiền trả trước 9 triệu USD từ ngân sách nhà nước và đơn giá xử lý rác theo quy định ngoại hối theo hợp đồng.

Những nội dung này không mới, chúng tôi đã nhiều lần giải trình với các cơ quan chức năng. Cụ thể là:

Hợp đồng giao nhận và xử lý chất thải rắn giữa đại diện UBND TP HCM là Sở Tài nguyên - Môi trường và VWS đã được ký kết vào ngày 28-2-2006, sau hơn 18 tháng đàm phán. Khoản tiền trả trước 9 triệu USD đã được đưa vào tính và khấu trừ trong giá xử lý rác tính theo tấn từ lúc ban đầu để đi đến giá thỏa thuận từ 17,77 USD/tấn còn 16,4 USD/tấn. Đây cũng là số tiền bên ngân hàng tài trợ đã yêu cầu UBND TP HCM phải trả trước cho VWS để đầu tư vào hạ tầng vì khu vực dự án là một vùng đầm lầy, xung quanh bao bọc bởi sông rạch, sẽ tốn kém rất nhiều chi phí cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Khoản tiền này còn được xem như lời cam kết của chính quyền TP đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên tham gia lĩnh vực xã hội hóa xử lý môi trường.

Về việc ghi giá xử lý rác bằng đồng USD trong hợp đồng, chúng tôi có cơ sở khẳng định là phù hợp, vì: Một là, Pháp lệnh số 28/2005/UBTVQH có hiệu lực từ ngày 1-6-2006 và Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 có hiệu lực từ ngày 1-1-2014 đều ban hành sau ngày ký "Hợp đồng giao, nhận và xử lý chất thải rắn giữa UBND TP HCM và VWS" (ký ngày 28-2-2006). Tức là việc ghi giá bằng tiền USD trong hợp đồng không chịu sự điều chỉnh của 2 pháp lệnh nói trên (theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Hai là, cả 2 pháp lệnh nói trên đều không quy định các hợp đồng ký kết trước ngày 1-6-2006 hoặc ngày 1-1-2014 phải điều chỉnh lại đơn giá thành VNĐ, nếu hợp đồng đã được thỏa thuận giá bằng ngoại tệ.

Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCMẢnh: XUÂN VÕ

* Thanh - kiểm tra doanh nghiệp "dày" như vậy, theo ông có hợp lý?

- Chúng tôi có tham khảo Chỉ thị số 20/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 17-5-2017, trong đó có nội dung chỉ đạo: Chỉ được thanh - kiểm tra doanh nghiệp 1 lần/năm.

Tuy nhiên, thực tế thì nếu tính gộp đợt thanh tra mới nhất, trong 2 năm chúng tôi bị thanh tra đến 4 lần và hầu hết nội dung thanh tra đều không mới, những lần trước chúng tôi đã giải trình chi tiết và cơ bản được đồng thuận.

VWS trong quá trình hoạt động đã luôn phải đối mặt với nhiều thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; quy định chồng chéo giữa các bộ - sở - ngành; hao phí nhiều thời gian và tiền của... Việc bị thanh tra liên tục ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Trong thời gian thanh tra, mọi hoạt động tại công ty bị xáo trộn rất nhiều; nhân viên không còn thời gian và tinh thần để làm việc chuyên môn.

* VWS đã tìm hiểu nguyên nhân vì sao chưa?

- Vào năm 2003, TP HCM và tỉnh Long An giao cho một đơn vị thực hiện dự án trên 1.760 ha để xử lý rác tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Sau đó, dự án này đình trệ quá lâu nên năm 2010, Chính phủ, TP HCM và tỉnh Long An đã giao lại cho VWS thực hiện dự án này.

Tôi cho rằng đây là lý do khiến chúng tôi bị tố cáo. Và đơn tố cáo này dẫn đến việc Thanh tra Chính phủ về thanh - kiểm tra tại công ty chúng tôi.

* Trong đơn "kêu cứu", VWS kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những nội dung gì?

- VWS được đầu tư bởi Công ty California Waste Solutions do gia đình người Mỹ gốc Việt chúng tôi làm chủ tại California - Mỹ. Chúng tôi đã hoạt động trên 30 năm trong lĩnh vực thu gom và xử lý tái chế rác. Năm 2003, khi đoàn lãnh đạo TP HCM và tỉnh Long An sang Mỹ tìm nhà đầu tư xử lý rác, giải quyết khó khăn cho địa phương trong bối cảnh rác thải là vấn đề nhức nhối của TP nói riêng và cả nước nói chung, chúng tôi là Việt kiều đã về nước đầu tư theo lời kêu gọi đó.

Nay, bị bủa vây bởi những khó khăn và cản ngại từ thủ tục hành chính, chúng tôi kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, trực tiếp chủ trì với các bộ - ban - ngành hỗ trợ giải quyết cho doanh nghiệp FDI, nhất là nhà đầu tư Việt kiều như VWS, theo lời kêu gọi của Chính phủ về ưu tiên bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư khi về hoạt động tại Việt Nam.

Kiến nghị cho phép VWS được tham gia các cuộc họp liên quan đến vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình để giải trình cụ thể cho các cấp thẩm quyền, qua đó tìm được tiếng nói chung, thấu tình đạt lý, giúp chúng tôi yên tâm đầu tư". Ông David Dương



HỒNG PHAN thực hiện