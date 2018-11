Vỉa hè bị đào xới, dân chới với

Lắp đặt hơn 770 km đường ống

Để thu gom nước thải sinh hoạt từ nhà dân đưa về các nhà máy xử lý, tỉnh Bình Dương đã đào đường lắp đặt hơn 770 km đường ống ở TP Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An. Ngày 5-11, đại diện chủ đầu tư (Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương) cho biết khu vực Thủ Dầu Một, Thuận An đã thi công xong, trả lại mặt đường bằng phẳng. Riêng khu vực Dĩ An dự kiến hoàn thành trước Tết. Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công cẩn trọng, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra ở các tuyến đường đang lắp ống.

Trước đó, ngày 4-10, bà Tr.T.C (56 tuổi, quê Sóc Trăng) té xe và bị xe ben lao tới cán chết tại đường Nguyễn Thái Học (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Thời điểm đó, một phần mặt đường Nguyễn Thái Học đang được thảm nhựa sau khi lắp đặt xong đường ống thu gom nước thải. Ông Lê Sĩ Tuấn, chỉ huy trưởng công trình (thuộc Công ty CP Xây dựng số 5), cho rằng lỗi trong vụ tai nạn này thuộc về xe ben do đi vào đường hẹp trong khung giờ cấm. Tuy nhiên, ông Tuấn hứa khi thi công các tuyến ống còn lại sẽ cho tái lập mặt đường nhanh, cắt cử nhân viên đứng chốt cảnh báo người đi đường và thường xuyên quét dọn đá.