Diễn biến quá trình tố tụng của vụ án

Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Nguyễn Kim Trung Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh, Thái giao con gái là cháu N.T.V.A. cho Trang chăm sóc và dạy học.

Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ bé A. nhưng không can ngăn.

Ngày 22-12-2021, Trang đã dùng hung khí đánh đập vào vùng trọng yếu của A. trong gần 4 tiếng dẫn đến việc bé gái tử vong vì phủ phổi cấp, sốc chấn thương.

Thái sau đó đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa dữ liệu trong 4 camera ở căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Ngày 28-12-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi "Hành hạ trẻ em". Mẹ của nạn nhân có đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh tăng nặng hình phạt đối với Trang và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thái về tội "Giết người" và tội "Hành hạ người khác".

Cùng ngày 28-12-2021, Văn phòng UBND TP HCM đã có công văn khẩn, truyền đạt ý kiến chỉ đạọ của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Bình Thạnh. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức giao Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc.



Ngày 31-12-2021, VKSND quận Bình Thạnh đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi hành hạ, ngược đãi con theo điều 185 Bộ luật hình sự.



Ngày 1-1-2022, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ cháu bé bị bạo hành lên Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền. Công an TP HCM khẳng định trong quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở sẽ chuyển tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Ngày 4-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm”; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người” và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tháng 5-2022, VKSND TP HCM đã ký quyết định đề nghị TAND cùng cấp triệu tập 6 người đến dự phiên tòa, gồm: chị N.T.H. (mẹ nạn nhân N.T.V.A), bà N.T.T.M. (mẹ ruột Nguyễn Kim Trung Thái), chị L.C.X.P. (giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1) và các nhân chứng là chị V.T.T.H. (bảo mẫu của cháu A.), anh T.H.H. và anh T.H.Đ. (bảo vệ bệnh viện).

Ngày 27-6-2022, TAND TP HCM đã có quyết định đưa ra xét xử sở thẩm vụ án. Theo đó, Trang bị truy tố hai tội "Giết người" và "Hành hạ người khác" theo Điều 123 và Điều 140 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt có thể lên tới tử hình.

Thái bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm", tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Phiên xét xử sẽ diễn ra vào ngày 21-7 theo hình thức xử kín. Có 7 luật sư tham gia phiên tòa.

Ngày 11-7-2022, TAND TP HCM cho biết sẽ xét xử vụ án với hình thức công khai.

Trước khi phiên xử diễn ra, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình của bé N.T.V.A.) đã có kiến nghị với ông Nguyễn Văn Tuấn - thẩm phán, chủ tọa phiên tòa về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thay đổi tội từ “Hành hạ người khác sang” tội “Giết người” đối với Nguyễn Kim Trung Thái.