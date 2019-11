Những ngày qua, việc Công an tỉnh Đồng Nai có giám đốc mới sau 2 tháng vị trí này để trống vì người tiền nhiệm bị cách chức, đã đem lại luồng "sinh khí" mới. Thông tin về những thành tích và nhiệt huyết của vị "thủ lĩnh" mới trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk khiến người dân tỉnh Đồng Nai kỳ vọng sẽ giúp bộ máy công an địa phương trong sạch hơn, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tốt hơn.

Tuy nhiên, những tồn tại, thách thức vẫn còn đó. Sự trì trệ, bất cập, cả những vấn đề có thể nói là đạo đức xuống cấp, hư hỏng, băng hoại không phải là ít. Vùng đất Đồng Nai vốn hiền hòa nhưng với giai đoạn "phát triển nóng" hiện nay, tình hình an ninh trật tự tại đây không hề đơn giản.

Đây là vùng cửa ngõ Đông Nam bộ, tập trung nhiều dân nhập cư, với sự quản lý lỏng lẻo trong lĩnh vực an ninh trật tự trong những năm qua, nên đã xuất hiện không ít băng nhóm.

Không hiếm cả những trường hợp cán bộ thoái hóa, biến chất tạo nên những "phe cánh" làm ăn bất chính, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự tại địa bàn. Chẳng thế mà nhiều người đã phải thốt lên nghe mà đau long, rằng Đồng Nai bây giờ là… "Đồng Cọp".

Trở lại vụ tố cáo trong những ngày qua, ngoài việc các sĩ quan CSGT tố cáo chỉ huy cấp đội, phòng can thiệp vào quy trình xử lý vi phạm, "bảo kê" xe quá tải thì còn tố cáo sự "ăn chặn" tiền trực tết, lễ, quà trung thu…lên đến hàng tỉ đồng.

Nội dung tố cáo này nếu là có thật, thì đúng là chuyện "động trời".

Nói thêm về việc tố cáo bị "ăn chặn" tiền trực tết, lễ có thông tin cho hay là các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đã được Đội tham mưu tổng hợp Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (đơn vị chịu trách nhiệm chi trả các chế độ lương, phụ cấp) Công an tỉnh Đồng Nai gửi danh sách yêu cầu đến ký nhận, một số người đã ký nhưng cũng có người vẫn chưa chịu vì cho rằng… số tiền này "chưa đủ"!

Từ những thông tin trên, 4 câu hỏi dư luận đặt ra với lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, cần được trả lời sớm:

Thứ nhất, ai, bộ phận nào đã chỉ đạo, cấu kết với nhau để "ăn chặn" tiền của cán bộ, chiến sĩ trong ngành?

Thứ hai, tại sao khoản tiền đáng phải chi từ cả năm nay, lại không được chi?



Thứ ba, tổng số tiền là bao nhiêu, bị "chiếm dụng" từ khi nào?



Thứ tư, số tiền bị "chiếm dụng" (có thông tin cho rằng cả chục tỉ đồng) lâu nay nằm ở đâu, ai quản lý?

Công an tỉnh Đồng Nai cần phải được "xây" lại. Tuy nhiên, Bộ Công an cần phải có những động thái vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để làm trong sạch bộ máy và hỗ trợ ban lãnh đạo mới vừa được bổ nhiệm, để Công an Đồng Nai thật sự lấy lại niềm tin của người dân.