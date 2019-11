Liên quan vụ CSGT Đồng Nai tố các cấp lãnh đạo đội, phòng can thiệp vào quy trình xử lý, "bảo kê" xe vi phạm trên quốc lộ, trưa 25-11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiếp tục chỉ đạo bộ phận thanh tra nhanh chóng làm rõ. "Chúng tôi đã họp, yêu cầu thanh tra nhanh chóng làm rõ…", đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc đang tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai nói.



Sáng cùng ngày, phóng viên cũng đã gặp trực tiếp thượng tá Đặng Thế Trung,Trưởng phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai (CSGT) để nắm bắt thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, vị thượng tá này cho biết không thể trả lời vì "không có quyền phát ngôn".

Như Báo Người Lao Động liên tiếp thông tin, ngày 23-11, hai sĩ quan của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc trong một tháng qua đã có đơn tố giác cấp lãnh đạo ở đội và phòng có hành vi "bảo kê", can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông, không cho xử lý xe quá tải trên quốc lộ. Các sĩ quan CSGT này yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật từ trung ương đến địa phương làm rõ.

Những người tố giác cung cấp nhiều clip ghi lại âm thanh, hình ảnh cho thấy khi CSGT đang xử lý xe quá tải chạy trên Quốc lộ 20 thì có cuộc gọi qua lại được cho là với lãnh đạo đội tuần tra giao thông trên Quốc lộ 20, Quốc lộ 1 can thiệp. Nội dung qua đoạn thoại như: "Xe đã gửi đội", "xe của sếp lớn", "xe này gửi một tháng mấy triệu đó mà", "thôi cho đi"…

Các đoạn hình ảnh, âm thanh ghi lại cũng cho thấy ở nhiều ca trực, có rất nhiều xe bị chặn lại nhưng một lúc sau các cuộc gọi thì tài xế lên xe chạy đi. Những người tố giác cho biết khi có ý kiến về việc bảo kê như trên thì ngay sau đó họ bị điều chuyển công tác.

Hiện các bên đã báo cáo, giải trình, cung cấp các thông tin liên quan vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.