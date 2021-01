Vụ CSGT Tân Sơn Nhất bị tố vòi tiền xảy ra vào tháng 5-2020, là một vụ việc không quá phức tạp nhưng việc thanh tra xác minh khá chậm, khiến dư luận bức xúc, thậm chí nghi ngờ có sự bao che.

Dư luận càng bức xúc hơn khi nghe kết quả giải quyết tố cáo của cơ quan chức năng đánh giá thượng úy H.T.M. (cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất) không có hành vi đòi, nhận tiền hối lộ trong quá trình kiểm tra xe vi phạm, như ông T.Đ.P (ngụ tỉnh Bình Dương) tố cáo.

Giấy mời của Thanh tra Bộ Công an gửi ông T.Đ.P đến làm việc để xác minh đơn tố cáo

Lịch làm việc của Thanh tra Bộ Công an với ông T.Đ.P sẽ diễn ra vào sáng 7-1-2021 tại trụ sở Bộ Công an phía Nam , quận 1, TP HCM. Nội dung làm việc là giải quyết phản ánh về việc kết luận Thanh tra Công an TP HCM chưa công tâm.

Bạn đọc Đào Trọng Đạt trăn trở: Thuật ngữ "chưa công tâm" trong trường hợp này phải hiểu sao đây? Bạn đọc Đặng Hữu Phước đặt câu hỏi "Có những việc cần phải cấp cao hơn vào cuộc thì mới công tâm?"

"Dù chưa biết kết quả sau cùng thế nào, cũng xin chúc mừng ông T.Đ.P đã dũng cảm, dám theo đuổi đến cùng sự việc" - bạn đọc Ngộ Không nêu ý kiến.

Chiếc xe chưa có biển số trong câu chuyện “CSGT Tân Sơn Nhất bị tố vòi tiền”

Nhiều bạn đọc cho rằng: Với sự vào cuộc của Thanh tra bộ Công an, hy vọng mọi việc sẽ sớm được làm rõ. Thiết nghĩ không quá khó để tìm ra sự thật của vụ việc này.

Bạn đọc Nguyễn Ích Quý lạc quan "Câu chuyện này kéo dài khá lâu và kết luận thanh tra không thuyết phục, hy vọng lần này vụ việc sẽ được làm sáng tỏ để lấy lại lòng tin của người dân".